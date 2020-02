Acer PM161Q, un nuovo monitor portatile Full HD da 15,6 pollici

Acer ha presentato oggi il PM161Q, un nuovo monitor dedicato al settore professionale ultra-portatile da 15,6″ per professionisti e studenti in movimento.

Il monitor Acer PM161Q da 15,6″ è ultraleggero, con un peso di 0,97 kg. Il suo design sottile ( è spesso soli 2 cm) assicura che non occupi troppo spazio sulla scrivania e si adatta perfettamente anche alle borse per notebook, rendendolo ideale per studenti e professionisti in movimento.

Grazie alla sua eccezionale portabilità, il monitor PM161Q è ideale anche per l’uso come monitor secondario per le presentazioni a doppio monitor. Il singolo cavo USB Type C dell’Acer PM161Q si collega a laptop, tablet e smartphone per rendere la vita più semplice in alcune situazioni. Acer VisionCare poi permette di stabilire connessioni veloci e pronte all’uso.

Il nuovo monitor Acer PM161Q da 15,6 pollici possiede un pannello Full HD IPS. Il singolo cavo USB Type C permette di risparmiare spazio ed avere un banco di lavoro più ordinato. Ci consentirà di trasmettere il video, trasferire dati e fornire anche energia ai dispositivi collegati.

La serie Acer PM161Q offre anche un’ampio angolo di visione di 170 gradi. Il monitor Acer PM161Q è inoltre dotato di Acer VisionCare che include le tecnologie Flickerless, BlueLightShield, ComfyView, sviluppate per attenuare e migliorare il comfort visivo per lunghi periodi e ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi.

Per quanto riguarda disponibilità e prezzi, il monitor Acer PM161Q è per ora acquistabile solo nel Regno Unito per 169,99 sterline.

Specifiche Acer PM161Q Dimensioni display 15.6 pollici Massima risoluzione 1920×1080 pixel Refresh Rate 60 Hz Tempo di risposta 7 ms Tipo di pannello IPS Angolo di visuale 170° Rapporto di contrasto 100 milioni : 1 (ACM) Profondità di colore 6-bit Luminosità massima 200 nit Gamut 45% NTSC Tipo di connessione USB Type C