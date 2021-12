Acer riceve due importanti premi per la qualità del servizio offerta

L’Istituto Tedesco di Qualità, organizzazione indipendente leader in Europa, ha assegnato al servizio di assistenza di Acer due sigilli di qualità nell’ambito dell’indagine Campioni del Servizio 2022: Acer si classifica al primo posto nella categoria Top Servizio Desktop e al terzo posto nella categoria Top Servizio Notebook secondo il giudizio anonimo di un campione di circa 4.000 clienti di aziende del settore IT a livello nazionale.

Questo il commento di Diego Sala, Country Service Manager per Italia, Grecia e Malta di Acer:

“Siamo veramente orgogliosi dei premi che l’Istituto Tedesco di Qualità ci ha riconosciuto. Acer è l’unico produttore di PC ad avere un centro di assistenza interno in Italia e questo rappresenta un fattore di differenziazione ben riconosciuto dai nostri clienti. Per noi supportare i clienti significa prestare attenzione alle loro specifiche esigenze, fornendo un servizio puntuale, flessibile e personalizzato che non trascuri neppure il minimo dettaglio”.

Il servizio di assistenza pre e post-vendita, che è uno dei punti di forza di Acer, è infatti in grado di garantire standard elevati di supporto grazie all’esperienza di tecnici specializzati che eseguono le riparazioni con i migliori strumenti sul mercato ed aggiornano costantemente i clienti sullo stato dell’intervento, dalla presa in carico, alla lavorazione, fino alla riconsegna. Tempi rapidi e precisione nella riparazione caratterizzano il servizio e rappresentano un valore aggiunto che oggi per Acer è parte del DNA del prodotto stesso.

Sia gli utenti finali che le aziende hanno l’opzione di estendere la garanzia sui loro prodotti per tre, quattro o cinque anni, ampliando la copertura anche ai danni accidentali. È previsto, a un costo aggiuntivo, anche un servizio di riparazione rapida presso la sede di Arese di Acer, mentre le aziende possono attivare un servizio di riparazione on-site direttamente presso le loro sedi, che può essere attivato a pagamento una volta all’anno da coloro che non optano per l’estensione di garanzia.

In ambito professionale Acer ha attivato inoltre il Programma Acer Reliability Promise che offre alle aziende la protezione del rimborso completo del prodotto professionale acquistato, qualificato per la promozione, se quest’ultimo presenta un guasto e viene riparato entro il primo anno di garanzia.