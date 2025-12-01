Avatar di Ospite React Beast #473 0
quindi praticamente basta scrivere in rima e l'AI ti dice come fare qualsiasi cosa? preoccupante
Avatar di Ospite Go Bow
il 62% non è mica poco considerando che dovrebbero essere sicuri
Avatar di magicreflex
Perché sono andati a testare Claude Haiku (che è la versione rapida) e non Sonnet (la versione standard) o meglio ancora Opus (la versione più performante)?
