Anche possedendo già un notebook da gaming, le costanti e sempre più elevate richieste delle ultime generazioni di giochi fanno sì che prima o poi il vostro portatile non sarà più in grado di gestire la potenza richiesta dal software, che si tratti di un videogioco o di un programma di lavoro.. Se vi trovate in questa situazione e state cercando un notebook in grado di gestire le sfide del gaming moderno, siete nel posto giusto. Questo articolo raccoglie 5 notebook attualmente in offerta durante l’Amazon Gaming Week, un evento in scadenza il 3 settembre.

Come menzionato, abbiamo selezionato notebook in grado di far fronte alle elevate richieste di risorse tecniche richieste dagli sviluppatori per garantire un’esperienza di gioco fluida e piacevole. Alcuni di questi modelli sono ottimizzati per il Full HD, altri supportano il QHD e, in alcuni casi, persino risoluzioni superiori come il 4K, se collegati a uno dei migliori monitor per PC.

Oltre alle prestazioni di alto livello, questi 5 notebook condividono anche prezzi convenienti che, grazie alla Gaming Week, sono scesi ai livelli più bassi mai visti per la maggior parte dei modelli. In sostanza, si prospettano delle vere occasioni di risparmio. Tuttavia, come sempre, se desiderate esaminare altri modelli in promozione, vi invitiamo a consultare l’intera pagina dedicata all’evento. E se vorrete riceverli a casa in pochi giorni, spesso direttamente il giorno seguente, allora avere attivo un abbonamento ad Amazon Prime non può che essere una scelta vantaggiosa, a maggior ragione se siete nuovi utenti visto che avete diritto a 30 giorni gratuiti.

Amazon Gaming Week: 5 ottimi notebook gaming in offerta!

MSI Katana 17

Partiamo con un modello che vi permetterà di giocare a qualsiasi titolo attualmente in commercio con dettagli alti su uno schermo da 17.3″ settabile fino a 144Hz. Ciò è reso possibile dalla presenza di una scheda video di fascia alta, abbinata ovviamente a un processore altrettanto potente. Per essere più chiari, parliamo di una Nvidia GeForce RTX 4070 e di un Intel Core i7-12650H. La RAM è da 16GB, una quantità sufficiente per gestire bene anche le grosse mappe all’interno degli open world, anche perché si tratta delle più recenti DDR5. C’è tanto spazio anche per installare numerosi giochi, visto che l’SSD è da 1TB. Per il resto, MSI Katana 17 è un notebook che esalta anche il modo in cui si digita sulla tastiera. Con un sistema basato su RGB a 4 zone, comprensivo di tasti WASD e copritasti dedicati, potrete creare una sinfonia di colori che si sincronizzano con il gioco. Il prezzo è scontato di circa 200,00€, consentendovi di acquistarlo alla cifra più bassa di sempre!

VEDI SU AMAZON

MSI Vector

Un ulteriore esemplare di notebook che unisce in modo superlativo una potente scheda video e un processore di fascia alta è rappresentato dal MSI Vector GP68HX. In questo dispositivo, l’attenzione all’importanza della RAM e dell’SSD è altrettanto evidente. È da notare l’inclusione della Nvidia RTX 4080, la quale dimostra la sua potenza persino quando sottoposta a carichi elevati, come nel caso dell’uso di un monitor esterno 4K. Accanto a questa scheda video di prim’ordine opera l’Intel Core i9-12900HX, capace di tenere il passo con la potenza della scheda video persino durante il gioco a risoluzione nativa, che su questo specifico modello raggiunge il Full HD+. Un aspetto rivoluzionario di questo notebook riguarda le soluzioni termiche di cui dispone. Grazie al sistema di raffreddamento rivisto e al design Shared-Pipe, pensato per mantenere le temperature sotto controllo anche durante le prolungate sessioni di gioco estive, le prestazioni rimangono costanti senza il rischio di surriscaldamenti. Da non trascurare è anche l’attenzione ai dettagli come la tastiera SteelSeries RGB Per-Key, che offre un feedback tattile eccezionale a ogni pressione. Inoltre, questa tastiera è in grado di illuminarsi con colori personalizzabili che possono sincronizzarsi istantaneamente con le informazioni di gioco, arricchendo ulteriormente l’esperienza complessiva. Qui lo sconto è di ben 400,00€!

VEDI SU AMAZON

MSI Stealth 14Studio

Sconto ancora superiore su quest’altra soluzione sempre targata MSI, visto che si parla di un taglio di prezzo di ben 600,00€, che vi consente di acquistare questo notebook a 1.999,00€ invece di 2.599,00€. Neanche a dirlo, le prestazioni sono elevatissime, e non poteva che essere altrimenti visto che sotto la scocca sono presenti componenti come l’Intel Core i7-13700H e Nvidia RTX 4060. Rispetto ai modelli citati sopra, qui siamo di fronte a un notebook avente uno schermo QHD+ da 240Hz, per una definizione e fluidità che ovviamente la si trova solo nella fascia premium del mercato, fascia a cui questo modello appartiene.

VEDI SU AMAZON

MSI Cyborg 15

Scendendo leggermente di qualità e prestazioni, ma non al punto da rendere difficoltoso giocare in Full HD, MSI Cyborg 15 rappresenta un’altra delle ottime offerte di questa Amazon Gaming Week 2023. Parliamo infatti di un notebook che negli ultimi 30 giorni costava la bellezza di 1.556,05€, ma che ora viene proposto a soli 1.199,00€. All’interno del Cyborg 15 pulsano i cuori dei moderni processori Intel Core i7 di dodicesima generazione, dove potenza ed efficienza convergono. Il risultato? Una spinta nella gestione di multitasking impegnativi e nell’affrontare giochi di ultima generazione in Full HD senza intoppi.

VEDI SU AMAZON

HP Gaming Victus

Sebbene sia il meno interessante dal punto di vista tecnico tra i cinque modelli, questo notebook firmato HP catturerà l’attenzione di molti per via del suo prezzo notevolmente più accessibile rispetto ai modelli finora menzionati. Grazie alla settimana dedicata al gaming, è possibile acquistarlo con meno di 900,00€, e ciò che lo rende ancora più interessante è la presenza di una potente Nvidia RTX 3060 al suo interno. Questa scheda grafica è affiancata da un rapido SSD da 512GB NVMe TLC M.2, ottimizzato per il gaming, e da 16GB di RAM espandibili fino a 32GB. La capacità di espansione è un valore aggiunto, considerando che i notebook di solito non offrono le stesse opportunità di aggiornamento dei desktop.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!