AMD EPYC Milan, svelata la data di presentazione

AMD ha annunciato oggi che presenterà i suoi processori EPYC 7003 Milan tramite un webcast in diretta il 15 marzo 2021 alle 8:00 PT (17:00 in Italia). Allo stato attuale, la compagnia di Sunnyvale non ha rivelato molti dettagli inerenti alla sua lineup EPYC Milan, anche se di recente ha anticipato un benchmark delle prestazioni ottenibili al CES 2021, mentre un rivenditore canadese ha pubblicato online specifiche e prezzi di diversi modelli.

Le prime indicazioni suggeriscono che, come con gli attuali processori EPYC Rome, AMD realizzerà le CPU EPYC Milan, che raggiungeranno un massimo di 64 core, con il processo produttivo a 7nm. Il cambiamento più significativo sembrerebbe l’impiego della microarchitettura Zen 3, che offrirà un miglioramento a livello di istruzioni per ciclo (IPC) del 19% attraverso diverse modifiche, come una cache L3 unificata e una migliore gestione termica che permette di avere maggiori prestazioni a parità di TDP rispetto al passato.

Il lancio di Milan, per non parlare di quello di Intel Ice Lake, promette di riaccendere ancora una volta la competizione nel campo dei data center. AMD ha ribadito poco tempo fa che i processori EPYC Milan erano sulla buona strada per il loro debutto sul mercato per il primo trimestre di quest’anno e l’annuncio di oggi indica che quei piani si stanno per concretizzare. È interessante notare che i processori EPYC Milan hanno già iniziato a essere spediti a clienti cloud e HPC selezionati nell’ultimo trimestre del 2020, mentre il lancio formale segnerà la disponibilità per gli OEM di primo livello.

Le prime spedizioni di AMD EPYC Milan ai partner HPC sono fondamentali. Infatti, le CPU andranno a far parte del supercomputer che potrebbe diventare il più veloce del mondo, il Frontier di classe exascale, insieme al supercomputer Perlmuter, tra i tanti altri. Il lancio di EPYC Milan avverrà presto, ma la situazione potrebbe cambiare completamente nel corso delle prossime settimane, dato che anche i processori Intel Ice Lake a 10nm sono previsti per questo trimestre.