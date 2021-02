AMD EPYC Milan, Dell Canada svela inavvertitamente specifiche e prezzi

Il noto leaker @momomo_us ha notato che i server rack Dell PowerEdge R6525 sono già disponibili con i chip EPYC Milan di AMD. A quanto pare, infatti, Dell Canada ha già a listino, come opzioni, diversi processori EPYC Milan per il suo sistema dual-socket U1, svelando inavvertitamente le loro specifiche e prezzi.

Ricordiamo che Milan manterrà la stessa configurazione di Rome, il che significa che le CPU offriranno otto compute die e un die I/O. Ancora una volta, i processori raggiungeranno un massimo di 64 core, ma saranno apportati alcuni miglioramenti significativi. Con Milan, AMD è passata alla microarchitettura Zen 3 e al nodo di processo 7nm+ di TSMC. Milan si inserisce perfettamente nel socket SP3, quindi la compatibilità non sarà un problema nemmeno con le schede madri della generazione precedente. Ci aspettiamo che Milan operi entro limiti termici da 120W a 280W e fornisca le stesse funzionalità di Rome, come il supporto a otto canali per DDR4 e PCIe 4.0.

Processore Prezzo Core/Threads Base Clock (GHz) L3 Cache (MB) TDP (W) EPYC 7763 $8,184.99 64/128 2.45 256 280 EPYC 7H12 $7,703.91 64/128 2.60 256 280 EPYC 7713 $7,215.34 64/128 2.00 256 225 EPYC 7662 $6,183.26 64/128 2.00 256 225 EPYC 7543 $2,709.32 32/64 2.80 256 225 EPYC 7542 $2,426.08 32/64 2.90 128 225

EPYC 7763 è uno dei tanti chip EPYC Zen 3 a 64 core previsti da AMD. Questo modello in particolare ha un clock di base da 2,45GHz, una cache L3 di 256MB e un TDP di 280W. Rispetto all’attuale EPYC 7H12, l’EPYC 7763 sarà solo il 6,2% più costoso, secondo il prezzo di Dell Canada. L’EPYC 7713 mostra specifiche identiche all’attuale EPYC 7662, ma dovrebbe avere un prezzo superiore del 16,7% rispetto a quello dell’EPYC 7662. L’EPYC 7543, d’altra parte, sembra avere una velocità di clock di base inferiore di 100MHz rispetto all’EPYC 7542, ma ciò non dovrebbe influire sulle prestazioni grazie ai miglioramenti a livello di IPC di Zen 3. Inoltre, l’EPYC 7542 ha il doppio della cache L3 rispetto all’EPYC 7542. Dal punto di vista dei prezzi, l’EPYC 7543 potrebbe costare solo l’11,7% in più rispetto all’EPYC 7542.

Nel complesso, i processori AMD EPYC Milan non dovrebbero essere molto più costosi di Rome. Se prendiamo come riferimento il listino di Dell, si nota un piccolo aumento di prezzi che varia da 6,2% al 16,7%, più che giustificato date le maggiori prestazioni offerte.