AMD FSR, questo software consente di implementare la tecnologia in qualsiasi gioco

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) è una semplice tecnologia di upscaling algoritmico che converte le immagini di qualità inferiore in frame a risoluzione più elevata. Questo consente quindi alla scheda grafica di eseguire il rendering a una risoluzione inferiore per aumentare i frame rate e le performance, mentre l’utente gode di output in alta risoluzione. La tecnologia è arrivata di recente ed è open source, ma attualmente solo una manciata di giochi la supporta. Ma non temete, perché un modder ha trovato un modo per implementare FSR in qualsiasi gioco Windows esistente.

Il software open source pubblicato su GitHub, chiamato Magpie, è in circolazione da marzo di quest’anno. Tuttavia, l’aggiornamento di ieri ha apportato l’interessante implementazione della tecnologia FSR di AMD al software, precedentemente utilizzato per scopi di ingrandimento e zoom.

Per iniziare, tutto ciò che dovete fare è installare il software Magpie 0.5.2 ed eseguire l’implementazione di FSR sul vostro gioco preferito se non supporta FSR in modo nativo.

La pagina GitHub rileva che fin dall’inizio non dovreste aspettarvi un miglioramento eccessivo delle prestazioni. Magpie non è progettato come un software che migliora le prestazioni e l’aggiunta di AMD FSR non modifica la cosa: effettua semplicemente l’upscaling di una risoluzione più bassa. Il software potrebbe anche non funzionare correttamente a risoluzioni 1440p e 4K, poiché è progettato principalmente per risoluzioni inferiori come 720p e 1080p.

Una cosa molto importante da notare è che quando Magpie usa l’FSR sulla finestra ingrandita, in realtà usa l’FSR come post-elaborazione della schermata di gioco. Ciò potrebbe comportare alcune perdite di qualità dell’immagine e tutti gli elementi dell’interfaccia utente verranno ingranditi.

In termini di prestazioni, Magpie potrebbe non essere in grado di fornire un aumento dei frame rate, poiché dipende molto dall’algoritmo scelto dal gioco su cui FSR sta eseguendo l’upscaling. E infine, il software potrebbe aumentare l’utilizzo delle risorse di sistema.

A parte tutte queste cose, lo sviluppatore del software ha testato la funzione FSR e ha pubblicato i risultati che potete trovare qui sotto.

Rendering nativo a 1080p | Photo Credits: Blinue/Magpie

Upscaling da 720p a 1080p con Magpie | Photo Credits: Blinue/Magpie

Ovviamente vi ricordiamo che si tratta di un software di terze parti da repository sconosciute. Si tratta di un concetto interessante, ma non abbiamo testato Magpie e non possiamo garantire per la sua stabilità o sicurezza.