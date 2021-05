AMD, i Ryzen 5000 XT sono più vicini di quanto pensate

Il leaker Patrick Schur ha pubblicato su Twitter alcune informazioni inerenti alla serie Ryzen 5000 XT di AMD della cui esistenza, attualmente, non c’è stata ancora una conferma ufficiale. Così come già successo con i Ryzen 3000 XT, non dovete aspettarvi particolari innovazioni rispetto ai precedenti modelli. I processori continueranno ad essere prodotti sul nodo a 7nm di TSMC e saranno equipaggiati con gli stessi potenti core Zen 3 che lo scorso anno hanno stupito per l’aumento a livello di IPC del 19%, finendo direttamente nella nostra guida ai migliori processori per PC.

L’ultimo refresh di AMD ci ha mostrato che la quantità di core, cache L3 ed i limiti TDP (Thermal Design Power) rimarranno intatti. Invece, i chip Ryzen 5000 XT offriranno probabilmente miglioramenti marginali alla velocità di clock. Ancora una volta, i chip saranno compatibili con il socket AM4, quindi le schede madri esistenti dovrebbero richiedere solo un piccolo e semplice aggiornamento del firmware per sfruttare i nuovi componenti. Schur si riferisce a due misteriosi processori Ryzen stepping B2 dai nomi in codice 100-000000059-60_50/34_Y (probabilmente il Ryzen 9 5950 XT) e 100-000000065-06_46/37_Y (forse il Ryzen 5 5600XT). Supponendo che AMD segua lo stesso pattern della precedente serie XT, dovremmo vedere anche un Ryzen 7 5800XT.

Il Ryzen 9 5950 XT potrebbe avere un boost clock di 5GHz, 100 MHz in più rispetto al Ryzen 9 5950X standard, ma già molti chip possano raggiungere o superare la barriera dei 5GHz grazie alla tecnologia PBO (Precision Boost Overdrive) di AMD. Inoltre, Schur ha indicato che il chip Ryzen 5 5600 XT è dotato di un boost clock di 4,6GHz, che è lo stesso dell’attuale Ryzen 5 5600X. Queste sono solo le specifiche dei primi engineering sample, quindi molto probabilmente saranno diverse per i prodotti finali.

AMD ha lanciato la sua serie Ryzen 3000 XT lo scorso anno nel mese di giugno. Se il produttore di chip ha intenzione di rispettare le stesse tempistiche, potremmo vedere la serie Ryzen 5000 XT già dal prossimo mese e non possiamo escludere che il suo lancio sarà accompagnato dalle nuove schede madri X570S.