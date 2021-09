AMD Radeon RX 6600, è questa la data di uscita?

È praticamente ufficiale, AMD Radeon RX 6600 (il modello non XT) è la prossima GPU di fascia media che arriverà sul mercato e avrà come target i giochi a 1080p. La scheda grafica era già comparsa nei leak all’inizio di questo mese, con i render esclusivi del modello Gigabyte EAGLE, ed era anche stata vista nel sito web di due rivenditori in Australia con un prezzo allettante: un rivenditore aveva optato per circa 500 euro, l’altro 560 euro. Ora sembrano essere trapelate notizie direttamente da AMD.

“Abbiamo ricevuto informazioni sull’embargo parziale su questa nuova carta che dovrebbe essere lanciata a metà ottobre.” scrivono i colleghi di VideoCardz. Gli embarghi elencati nel documento mostrano che i partner AIB di AMD avrebbero dovuto inviare la loro lista di campioni entro il 15 settembre 2021: “AIB to delivery sample list to AMD by September 15”.

Photo credits: VideoCardz

Dopodiché possono iniziare a spedire ai recensori i campioni dei loro modelli RX 6600 (non XT) dal 29 settembre (“Press boards cannot arrive before October 4″, non possono arrivare prima del 4 ottobre), con le recensioni che saranno pubblicate il 13 ottobre (“Press Review Embargo”). In genere, le nuove schede grafiche vengono rilasciate ai rivenditori entro pochi giorni dalla pubblicazione delle recensioni, il che suggerisce che l’RX 6600 di AMD potrebbe essere disponibile al pubblico già dal 15 ottobre o comunque in quei giorni.

Photo credits: VideoCardz

VideoCardz conferma che la Radeon RX 6600 non-XT ha 1792 Stream Processor (contro i 2048 del modello XT) e 8 GB di memoria GDDR6 (non sono elencate opzioni da 4 GB o 6 GB) a 16 Gbps, rivolgendosi al mercato dei giochi a 1080p. I leaks suggeriscono che questa GPU ha 32MB di Infinity Cache, 28 Computer Units contro i 32 del modello XT, ma la larghezza di banda della memoria rimarrà di 256GB/s.

Non ci si dovrebbe aspettare una scheda Reference per la GPU AMD RX 6600: come la RX 6600 XT, e a differenza di quanto successo con le altre Radeon RX 6000, questo lancio si baserà esclusivamente sui modelli dei partner AMD.