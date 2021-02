AMD Radeon RX 6700 XT, la data di presentazione è ufficiale

AMD ha annunciato ufficialmente che il prossimo evento della serie “Where Gaming Begins” si terrà nei primi giorni di marzo. Nonostante l’azienda non abbia specificato il modello di GPU che sarà annunciato, è molto probabile che sul palco dell’evento virtuale venga finalmente sollevato il drappo rosso dalla Radeon RX 6700 XT.

Il render 3D della scheda, mostrato da AMD nel suo post su Twitter relativo all’annuncio della data dell’evento, si allinea con quanto trapelato in rete durante i mesi appena trascorsi. Il design della Radeon RX 6700 XT condivide molte delle linee con quello delle sorelle maggiori, le Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT e RX 6800. Tuttavia, a differenza di queste ultime, la RX 6700 XT disporrebbe di un sistema di raffreddamento con solo due ventole e un ingombro di due slot PCIe.

L'immagine trapelata nelle scorse settimane

Un rapido sguardo alla parte posteriore della scheda grafica rivela tre uscite DisplayPort 1.4a e una singola porta HDMI 2.1. Sembra che AMD abbia rimosso il connettore USB Tipo-C sulle nuove Radeon RX 6700 XT. Nonostante la porta USB Tipo-C abbia i suoi usi, non ha mai veramente avuto successo nel mondo delle GPU desktop quindi farà piacere ai consumatori sapere che è stata sostituita con un’ulteriore uscita DisplayPort 1.4a.

Non si sa ancora nulla di ufficiale riguardo alle specifiche della scheda video che dovrà affrontare la fascia media di GPU Ampere di Nvidia. Secondo quanto trapelato in rete fino a questo momento, il chip alla base della RX 6700 XT dovrebbe essere un Navy 22 (nome in codice Navy Flounder) con 40 CU. Come è logico aspettarsi, è probabile che l’azienda annunci anche la Radeon RX 6700 basata su una versione ridotta di questo die con 36 CU.

Per quanto riguarda il quantitativo di memoria video, le schede dovrebbero avere rispettivamente 12GB e 6GB di VRAM GDDR6 su cui poter contare.

On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk — Radeon RX (@Radeon) February 24, 2021

L’evento di lancio si terrà il 3 marzo alle ore 17:00 italiane, le 11:00 nel fuso orario EST. Non sono ancora noti ovviamente i prezzi e nemmeno se le schede saranno disponibili immediatamente dopo l’annuncio, non ci resta che aspettare per avere maggiori informazioni.