AMD Radeon RX 6900 XT, 6800 XT e 6700 XT: tutte le specifiche svelate da Newegg

Un post sul blog Newegg Insider, gestito dalla catena di negozi omonima basata negli USA, sembra aver svelato per errore le specifiche complete delle nuove GPU RDNA2 di AMD in arrivo entro fine ottobre. Si, stiamo parlando delle tanto vociferate Radeon RX 6700 XT, 6800 XT e 6900 XT basate su Big Navi.

Dopo la diffusione della notizia da parte delle più grandi testate giornalistiche dedicate alla tecnologia, Newegg sembra aver rimosso le informazioni che fino a poco fa erano ancora presenti nella pagina in questione.

Secondo tale post la top di gamma della prossima serie di schede grafiche AMD, la Radeon RX 6900 XT, avrà a disposizione 5120 stream processors e una frequenza base di 1500MHz con un consumo TDP di 300W. Per quanto riguarda la memoria, la scheda sarà equipaggiata con 16GB di VRAM GDDR6 su un’interfaccia a 256 bit, il che significa che la banda di memoria sarà pari a quella della RTX 3070: 512GB/s.

La RX 6800 XT sembra disporrà invece di 3840 core grafici alla stessa frequenza base della top di gamma. La memoria sarà limitata a 12GB GDDR6 su un bus a 192 bit ed il consumo totale della scheda sarà di 200W. Stessa frequenza di 1500MHz per la RX 6700 XT che però avrà solamente 2560 stream processors, allineandosi alla RX 5700XT per questa specifica. Rimane invariato anche il bus dati da 192 bit per la memoria GDDR6, che però scenderà a soli 6GB.

Se le specifiche dovessero rivelarsi corrette, e per saperlo dovremo aspettare l’evento AMD del 28 ottobre, l’azienda americana dovrà certamente cercare di scontrarsi con Nvidia per quanto riguarda il prezzo delle proprie soluzioni, in quanto sembra che nessuno dei modelli in arrivo sia paragonabile come prestazioni alle nuove RTX 3080 o RTX 3090.

Certamente, AMD potrebbe aver tenuto nascosti dei modelli di fascia ancora più alta. Tuttavia, a questo punto, dopo tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni, l’azienda riuscirebbe davvero a sorprendere tutti se mostrasse al mondo dei modelli che non sono ancora trapelati nei leak dell’ultimo periodo.