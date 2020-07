AMD Radeon RX Big Navi, nuove interessanti informazioni sulle GPU enthusiast RDNA2

Nuove interessanti informazioni riguardanti lo sviluppo e la produzione delle GPU dedicate al mercato enthusiast AMD Radeon RX Big Navi sono trapelate in rete sul forum chinese Chip Hell. Il leaker parla della finestra temporale in cui dovrebbero essere presentate, dello stato dei lavori attuale e di altro ancora.

A sganciare la bomba ci ha pensato wjm47196, famoso per aver già diffuso in anticipo informazioni poi rivelatesi corrette riguardo ai prodotti AMD. Wjm47196 è stato il primo ad affermare che le GPU Navi 10 non sarebbero state dotate di funzionalità ray-tracing e che avrebbero puntato al livello di prestazioni di RTX 2080, informazioni che si sono rivelate vere.

Ha anche fatto trapelare la voce che AMD avrebbe svelato maggiori informazioni riguardo RDNA2 e sulla roadmap delle proprie GPU al CES 2020 e ha anche rivelato che Polaris 30 (Radeon RX 590) sarebbe stata presentata nel quarto trimestre del 2018, la Radeon VII nel primo trimestre del 2019 e le schede mainstream Navi da 7nm sarebbero arrivate prima delle varianti di fascia alta per gli appassionati sempre nel 2019.

Ma torniamo a concentrarci sull’oggetto del post di wjm47196: la GPU Radeon Big Navi. Secondo il leaker la scheda grafica dovrebbe essere equipaggiata di 16GB di memoria VRAM, il doppio di soluzioni AMD quali la RX 5700 XT basata su Navi 10. Non è stato menzionato il tipo di memoria ma, guardando alle informazioni sul bus di memoria che dovrebbe essere di 384 bit, si può presupporre si tratti di GDDR6 e non HBM2 o HBM2e.

I rumor riguardanti le soluzioni Ampere di Nvidia indicano come sia possibile che tali schede siano pensate con dei chip di memoria GDDR6X a bordo, tuttavia nessuno dei produttori di chip DRAM sembra al momento avere a listino tale prodotto (anche se potrebbe essere a causa di un contratto NDA tra i produttori di memorie a quelli di GPU). Potrebbe quindi essere che anche AMD abbia accesso a questi chip GDDR6X, sempre che essi siano davvero già in produzione e disponibili.

Ad ogni modo, le soluzioni GDDR6 attuali raggiungono già i 18Gbps di velocità e questo significa, in combinazione al bus dati a 384 bit, una larghezza di banda di 864GB/s per le nuove schede dell’azienda americana.

Sempre stando a quanto indicato dal leaker, i primi sample di GPU Big Navi sono appena stati inviati a Shanghai per lo sviluppo dei driver e gli ingegneri AMD americani non hanno ancora potuto visitare i laboratori situati in China per valutare le performance delle nuove GPU a causa della pandemia in corso. Ciò significa che, tecnicamente, tutti i rumor trapelati fino a questo momento riguardanti queste GPU sono da considerare falsi o frutto di speculazioni.

Il rumor indica come AMD debba persino ancora completare il design del PCB delle nuove schede video e i macchinari per la produzione non dovrebbero quindi ancora essere pronti, di conseguenza è impossibile che i primi test delle schede siano già apparsi in rete. AMD dovrebbe inviare i primi design ai propri partner appena tra due settimane, ciò significa che quasi sicuramente al lancio le schede del Team Red dovrebbero essere disponibili solo in versione “Vanilla”, cioè quella realizzata da AMD stessa.

Wjm47196 ha affermato come il lancio delle nuove GPU della concorrente Nvidia possa avere luogo già a settembre, questo significherebbe per le GPU RDNA2 di AMD arrivare in ritardo di per lo meno un mese rispetto alle soluzioni Ampere della rivale.

Cosa ne pensate? Riuscirà AMD a scuotere anche il mercato GPU come ha fatto con il mercato CPU grazie ai suoi chip Ryzen?