AMD Ryzen 8000G: prestazioni sorprendenti dai primi benchmark

AMD sta facendo parlare di sé con i nuovi processori Ryzen 8000G (Phoenix), che hanno rapidamente guadagnato un posto di rilievo nella lista delle migliori CPU. Recentemente, sono state esaminate le prestazioni della nuova gamma AMD, con particolare attenzione al modello di punta: il Ryzen 7 8700G.

L'utente sudcoreano safedisk, attraverso i forum di overclock.net, ha condiviso i risultati di un Ryzen 7 8700G abbinato a una memoria DDR5-9000. Il campione usato per il test si è rivelato decisamente promettente, con un mantenimento dell'FCLK a 2.500 MHz.

Safedisk ha eseguito un overclock del kit di memoria G.Skill DDR5-7800 C36 2x16GB a DDR5-9000, ottenendo un notevole aumento del 15%. Il memory timing (36-51-49-55) è risultato molto convincente, seppur per ottenerlo abbia spinto la DRAM a 1,65V, un valore consigliato solo per scopi dimostrativi e non per un utilizzo quotidiano.

L'overclock di safedisk ha mostrato un notevole aumento del 73% nella frequenza dati. È importante notare che non tutti i campioni di Ryzen 8000G possono funzionare a queste frequenze elevate con DDR5.

Safedisk ha condiviso uno screenshot che mostra il Ryzen 7 8700G raggiungere letture di 79 GB/s, scritture di 126 GB/s e prestazioni di copia di 105 GB/s con AIDA64.

Per valutare l'impatto della memoria sull'intelligenza artificiale, invece, l'utente chi11eddog ha eseguito dei test utilizzando il benchmark di inferenza AI Procyon e GIMP con Stable Diffusion.

I risultati mostrano un aumento del 15% nelle prestazioni dell'IA con Procyon, passando da DDR5-4800 C40 a DDR5-7600 C38. Mentre c'è un delta del 7% tra DDR5-4800 C40 e DDR5-6000 C38, il delta nelle prestazioni di GIMP con Stable Diffusion è stato meno significativo, con DDR5-7600 C38 che ha ridotto il tempo di generazione solo del 4% rispetto a DDR5-4800 C40.

Per chi non lo sapesse ancora, i processori Ryzen 8000G di AMD sono stati lanciati ufficialmente, con il modello di punta Ryzen 7 8700G disponibile al prezzo di $329. Il Ryzen 5 8600G è in vendita a $229, mentre il Ryzen 5 8500G sarà disponibile, nel prossimo futuro, a $179.

Le prime analisi delle prestazioni suggeriscono che i nuovi processori offrono dei notevoli miglioramenti aprendo a interessanti possibilità anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale.