AMD Ryzen 9 9950X3D, il tuttofare perfetto | Test & Recensione

l'AMD Ryzen 9 9950X3D è semplicemente il miglior processore per una build di fascia alta con cui si vuole fare di tutto: è velocissimo nei giochi grazie alla 3D V-Cache e in produttività offre le stesse performance del 9950X, colmando il divario che avevamo visto in passato tra il 7950X3D e il 7950X.

La recensione in un minuto

Il Ryzen 9 9950X3D è il nuovo top di gamma AMD con tecnologia 3D V-Cache, pensato per eccellere sia nei giochi che nella produttività. È equipaggiato con 16 core / 32 thread, può raggiungere una frequenza di 5,7GHz e ha un TDP di 170W.

Nei giochi offre prestazioni in linea con il Ryzen 7 9800X3D, con un vantaggio medio del 7% rispetto al Ryzen 9 9950X e fino al 50% in alcuni titoli rispetto al Core Ultra 9 285K. In ambito produttivo mantiene prestazioni elevate, risultando il processore più veloce.

I consumi e le temperature sono gestibili, con valori leggermente inferiori rispetto al 9950X. Il prezzo di lancio di 789€ è elevato e anche se la disponibilità resta un'incognita, ma quando si troverà sul mercato a 600-650€ sarà il processore da prendere. È l'ideale per chi cerca il massimo delle prestazioni a tutto tondo, mentre il Ryzen 7 9800X3D rimane l’opzione più conveniente per chi vuole solo videogiocare.

Prezzo e disponibilità

la CPU arriva sul mercato domani, 12 marzo, a un prezzo di 789€. AMD ha scelto un prezzo aggressivo (al cambio sarebbero 819€), ma è probabile che, come spesso accade, il processore arriverà sul mercato a una cifra più alta di quella che vi abbiamo indicato, per poi calare nelle settimane successive.

Rimane una grande incognita la disponibilità: il Ryzen 7 9800X3D è ancora molto difficile da trovare, specialmente al suo prezzo di listino. C'è il forte rischio che al 9950X3D tocchi la stessa sorte, lasciando a bocca asciutta tutti gli utenti desiderosi di acquistarlo.

La recensione completa

Quattro mesi dopo il lancio del Ryzen 7 9800X3D (qui trovate la recensione), AMD amplia finalmente la famiglia di Ryzen 9000 con 3D V-Cache con il nuovo Ryzen 9 9950X3D, annunciato in occasione del CES di Las Vegas insieme al Ryzen 9 9900X3D. Sulla carta siamo di fronte al processore top di gamma “definitivo”, capace di eccellere nei giochi, grazie alla 3D V-Cache, e nella produttività, con prestazioni molto vicine a quelle del Ryzen 9 9950X “liscio”. Per sapere se le cose stanno davvero così, l’ho messo alla prova; vi racconto com’è andata in questa recensione.

Specifiche tecniche

Basato sull’architettura Zen 5, che accomuna tutti i Ryzen 9000, il nuovo Ryzen 9 9950X3D può contare su 16 core e 32 thread, gli stessi presenti sia sul 9950X che sul precedente Ryzen 9 7950X3D. La frequenza base di 4,3GHz può salire in boost fino a 5,7GHz, mentre il TDP è di 170 watt, più alto rispetto al quello del precedente Ryzen 9 7950X3D che si fermava a 120 watt.

A bordo troviamo 16MB di cache L2 e la bellezza di 128MB di cache L3, 32MB in più rispetto al Ryzen 7 9800X3D, che si ferma a 96MB, e il doppio del 9950X, equipaggiato con 64MB.

AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Ryzen 9 9950X AMD Ryzen 9 7950X3D Core / Thread 16 / 32 16 / 32 16 / 32 Frequenza base / boost (GHz) 4,3 / 5,7 4,3 / 5,7 4,2 / 5,7 Cache L2 (MB) 16 16 16 Cache L3 (MB) 128 64 128 TDP (watt) 170 170 120 Prezzo (Euro) 789 (listino) 670 (attuale) 780 (attuale)

Rispetto al vecchio Ryzen 9 7950X3D ci sono novità anche in merito alla 3D V-Cache, che come per il Ryzen 7 9800X3D, anche su questo 9950X3D presenta una nuova configurazione. La cache 3D di seconda generazione, come la definisce AMD, ora è posizionata sotto i core, non sopra, in modo da migliorare il raffreddamento e di conseguenza prestazioni.

Come per il modello precedente, nel Ryzen 9 9950X3D (ma lo stesso vale per il Ryzen 9 9900X3D) la 3D V-Cache è su uno dei due CCX, così da avere un CCX ottimizzato per i giochi e uno per tutte le altre applicazioni, dove conta raggiungere la massima frequenza. Per ottenere il massimo dal processore è però necessario assicurarsi che vengano usati i core giusti dai vari programmi: per farlo è sufficiente installare gli ultimi driver del chipset e tenere aggiornata la Windows Game Bar tramite Microsoft Store, in questo modo sarete certi che i giochi saranno sempre in esecuzione sul CCX con 3D V-Cache.

Prestazioni

Per i benchmark ho usato una piattaforma fornita da AMD, con scheda madre Gigabyte X870E Aorus Master, kit da 32GB di RAM DDR5-6000 EXPO e un SSD Samsung 980 Pro da 1TB. Per il raffreddamento ho utilizzato il mio solito dissipatore AIO da 360mm, mentre come scheda video ho optato per una RTX 4080.

La suite di test è composta da benchmark sintetici, software di produttività, giochi e carichi workstation; in questo modo riesco a farmi un’idea di come si comporta il processore in tutti gli ambiti, dal gaming al rendering, dal fotoritocco al calcolo matematico.

Prestazioni nei giochi

Viste le caratteristiche di questo Ryzen 9 9950X3D ho eseguito i test su un numero maggiore di giochi rispetto a quanto faccio di solito, così da poter avere un’idea migliore di come si comporta la CPU in quest’ambito. I test sono stati eseguiti a risoluzione Full HD al massimo dettaglio grafico, senza ray tracing né alcuna tecnica di upscaling o generazione dei frame abilitata.

Immagine 1 di 9

Immagine 2 di 9

Immagine 3 di 9

Immagine 4 di 9

Immagine 5 di 9

Immagine 6 di 9

Immagine 7 di 9

Immagine 8 di 9

Immagine 9 di 9

Come vedete dai grafici il Ryzen 9 9950X3D offre le stesse prestazioni del 9800X3D, con differenze di pochi punti percentuali solamente in alcuni giochi: in Hogwarts Legacy è più veloce del 7% circa, in Dying Light 2 è più lento del 3%, negli altri titoli le performance sono praticamente identiche.

Rispetto al modello senza 3D V-Cache c’è un salto del 7% medio, ma in Hogwarts Legacy vediamo un balzo del 32%. Anche il confronto con Intel vede vincitrice AMD, con il 9950X3D in media il 21% più veloce del Core Ultra 9 285K; il divario più grande si ha in F1 24, dove tocca il 36%, e in Hogwarts Legacy, dove arriva addirittura al 50%.

Prestazioni in produttività

Raccolgo sotto “produttività” tutti i benchmark che non riguardano i giochi. Per svolgere questi test ho usato diversi software: PCMark e UL Procyon per simulare un uso reale del computer fatto di editing fotografico, gestione di documenti con la suite Office, videoconferenze e browsing web, Blender e Cinebench per il rendering, 7-Zip per misurare le capacità di compressione e decompressione della CPU e la suite SpecViewPerf per operazioni di calcolo matematico e non solo.

Immagine 1 di 12

Immagine 2 di 12

Immagine 3 di 12

Immagine 4 di 12

Immagine 5 di 12

Immagine 6 di 12

Immagine 7 di 12

Immagine 8 di 12

Immagine 9 di 12

Immagine 10 di 12

Immagine 11 di 12

Immagine 12 di 12

Iniziamo dalla simulazione di carichi reali: nel test globale di PCMark 10 i processori sono molto vicini, il Ryzen 9 9950X3D è leggermente più lento del modello senza cache 3D e poco più veloce del Core Ultra 9 285K. Nel benchmark Office Productivity di Procyon le CPU sono praticamente identiche, divise da una manciata di punti, mentre in Foto Editing i due Ryzen sono il 22% più veloci del Core Ultra 9 285K. In questi test il Ryzen 9 9950X3D è anche il 10% circa più veloce del modello precedente.

In Cinebench R24 il Ryzen 9 9950X3D è il processore più veloce in multi thread, praticamente alla pari del Core Ultra 9 285K (la differenza è dell’1%), mentre in single thread è poco più lento (3%). Anche qui c’è un bel divario con il predecessore, il nuovo 9950X3D è il 17% più veloce del 7950X3D.

In Blender e in 7-Zip i due Ryzen 9 9950X offrono praticamente le stesse prestazioni e sono sensibilmente più veloci del top di gamma Intel, specialmente nel secondo benchmark. Lo stesso accade con la suite SpecView, dove il Core Ultra 9 285K risulta migliore solamente nel test Kirchhoff, restando dietro ai due Ryzen in tutti gli altri.

Consumi e temperature

Registro consumi e temperature in due scenari, con Cinebench R24 e Cyberpunk 2077. Il primo test serve per registrare i valori che raggiunge la CPU in una situazione di massimo carico e stress, mentre il secondo in uno scenario reale di gioco, teoricamente meno impegnativo.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Partiamo dallo stress test con Cinebench R24: il Ryzen 9 9950X3D raggiunge un picco di 200 watt, corrispondenti al PPT (Default Socket Power) della piattaforma, per poi assestarsi su un valore medio di 179 watt, poco superiore ai 170 watt di TDP. Le temperature sono invece sempre sotto controllo, con un picco di 81,9°C e un valore medio di 77,4°C.

Il nuovo Ryzen 9 9950X3D scalda e consuma leggermente meno del modello "liscio", ma la differenza è contenuta; il Core Ultra 9 285K invece è meno energivoro e più fresco di 7°C, a fronte di prestazioni praticamente equivalenti in questo test.

Come previsto, Cyberpunk 2077 spinge meno al limite il processore, che non va oltre i 158 watt e si ferma a una media di 140 watt; qui il Ryzen 9 9950X consuma meno, con un picco di 126 watt e una media di 111 watt. Anche le temperature sono più basse e non superano i 76°C, mentre il valore medio è di 71°C.

Verdetto

Non è difficile trarre delle conclusioni sul nuovo Ryzen 9 9950X3D: è il processore più veloce sul mercato, sia per quanto riguarda la produttività che i giochi, e per questo motivo gli conferiamo il nostro Award. Nel gaming riesce a sfruttare bene la 3D V-Cache e offre prestazioni in linea con quelle del Ryzen 7 9800X3D, che in fase di recensione avevamo premiato come il miglior processore per giocare; negli altri scenari eguaglia il Ryzen 9 9950X, superando il Core Ultra 9 285K in quasi tutti i test effettuati.

Parlando di prezzo, il processore ha un prezzo di listino di 699 dollari, che per l'Italia si traducono in 789€. Il costo è davvero elevato e, come spesso accade, il consiglio è quello di aspettare che il listino scenda un po’ e si assesti intorno ai 600-650€; per darvi un’idea, oggi un Ryzen 9 9950X costa 670€, mentre un Core Ultra 9 285K 660€. Rimane però l’incognita della disponibilità, un problema che ha già colpito il Ryzen 7 9800X3D che, a 4 mesi dal lancio, è ancora difficilissimo da reperire e ha un prezzo più alto di quello di listino; la speranza è che la situazione in questo caso sia diversa, purtroppo però le voci che mi sono giunte sono tutt’altro che rassicuranti. Vedremo come andranno le cose domani 12 marzo, giorno in cui la CPU sarà acquistabile.

Quindi, chi dovrebbe acquistare il Ryzen 9 9950X3D? È il processore giusto per chi vuole assemblare una build di fascia altissima con una CPU capace di offrire le migliori prestazioni a tutto tondo, non solo nei giochi, ma anche in altri applicativi; se volete unicamente giocare, allora il Ryzen 7 9800X3D è una scelta più azzeccata, dato che offre le stesse performance e costa meno.