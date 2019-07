Scheda video: guida all’acquisto

Aggiornamento – 23/07/2019

Nell’ultimo periodo il mercato delle schede video ha visto uscire diverse novità nella fascia medio-alta: Nvidia ha presentato il rinnovo dell’offerta RTX con tre modelli chiamati SUPER (2060, 2070 e 2080), mentre AMD ha svelato due schede chiamate Radeon RX 5700 e RX 5700 XT. Si tratta di proposte molto competitive tra loro, con la RTX 2060 SUPER e la RTX 2070 SUPER leggermente più veloci delle concorrenti AMD, che invece puntano su un prezzo leggermente inferiore per sopperire a questa carenza e all’assenza di supporto al ray tracing.

Vi sono poi un sacco di vecchie schede ancora in commercio (RTX 2070 e 2080 usciranno di scena), servirà qualche mese affinché l’intero panorama si rinnovi lasciando al mercato una situazione più chiara e prezzi più stabili. In questa nuova edizione della guida abbiamo aggiunto la RX 5700, che si presenta sul mercato ai prezzi dichiarati. Non è così per la RTX 2060 SUPER, che spesso si trova sul listini molto alti: una situazione che dovrebbe migliorare nelle prossime settimane, con la disponibilità e il riassetto dell’offerta di Nvidia.

Che cos’è la scheda video?

È un componente fondamentale se volete realizzare un PC per giocare. La scheda grafica si occupa di renderizzare la grafica dei videogiochi, di visualizzarla quindi sul vostro monitor.

Più potente meglio è, in quanto una scheda video potente vi consente di avere prestazioni elevate, quindi videogiochi fluidi, ma anche d’impostare una qualità grafica maggiore, quindi di vedere immagini più belle.

Prestazioni e qualità del dettaglio sono legati a doppio filo alla risoluzione alla quale volete giocare. Per giocare su un monitor in grado di mostrare contenuti in Full HD (1080p) è necessaria una scheda video di potenza non troppo elevata, quindi potrete spendere relativamente poco.

Se invece avete uno schermo 4K e volete giocare con buon prestazioni, l’investimento richiesto sarà decisamente più elevato.

Potete entrare maggiormente nel merito della scelta della scheda video nell’articolo “Come scegliere la scheda video” (che potete consultare qui), in cui vi spieghiamo tutte le sfaccettature di una scelta da cui dipenderà la vostra esperienza di gameplay.