AMD, WoW: Shadowlands e Godfall in regalo con le schede grafiche Radeon RX 5000

Nella giornata di ieri vi avevamo riferito che l’atteso Assassin’s Creed Valhalla, prossimo capitolo della celeberrima serie di Ubisoft, sarebbe stato fornito gratuitamente in bundle a coloro che acquisteranno un processore AMD Ryzen basato su architettura Zen 2, nella fattispecie Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900XT, Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 7 3800X e Ryzen 7 3700X.

A quanto pare la compagnia di Sunnyvale non è certamente intenzionata a fermarsi qui. Infatti, stando ai colleghi di VideoCardz, AMD includerà sia Godfall che World Of Warcraft: Shadowlands con le sue schede grafiche della serie Radeon RX 5000. In particolare, si parla delle Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 5600 XT e Radeon RX 5500 XT (quest’ultima offrirà solo Godfall). Al momento non è ancora chiaro da quando partirà questo bundle, ma con buon probabilità sarà disponibile dalla prossima settimana, quando AMD lancerà sul mercato ufficialmente le CPU Ryzen 3000XT.

Credit: VideoCardz

Per coloro che non lo conoscessero, Godfall è un action realizzato da Gearbox Software che inizialmente sarà pubblicato in esclusiva per Sony Playstation 5 ed Epic Games Store. Al momento non è ancora stata diffusa una data relativa alla sua entrata in commercio, ma il gioco dovrebbe essere lanciato entro la fine questo anno. Shadowlands, invece, è la prossima espansione del celeberrimo MMORPG World Of Warcraft che trasporterà i giocatori in un nuovo mondo, le terretetre, luogo in cui riposano tutte le anime mortali, virtuose o vili, che hanno mai vissuto. Introdurrà inoltre diverse novità, come il nuovo avamposto Oribos, la città immortale, le Congreghe e tanto altro ancora. Anche di quest’ultimo non è ancora stata annunciata ufficialmente la data d’uscita, ma dovrebbe essere disponibile dal prossimo novembre.

Ricordiamo che tempo fa si vociferava che il prossimo bundle AMD di Ryzen includesse anche Horizon Zero Dawn, prestigiosa ex-esclusiva Playstation 4, con diversi processori selezionati della serie 3000, ma attualmente questo non si è ancora tramutato in realtà. AMD ci ha abituato fin troppo bene ai suoi bundle, dato che in passato ha offerto diversi titoli interessanti come Ghost Recon: Breakpoint, Borderlands 3, Monster Hunter World: Iceborne Master Edition e Resident Evil 3.