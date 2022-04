Continua a imperversare il conflitto tra Ucraina e Russia, mentre il mondo, recentemente, è stato scosso dalle immagini e le testimonianze provenienti dalla città di Bucha, dove, in seguito al ritiro delle truppe russe, sono stati scoperti, secondo alcuni, dei veri e propri “crimini di guerra”.

Il gruppo di hacker Anonymous, che ha deciso di fornire il proprio appoggio all’Ucraina organizzando attacchi alle principali organizzazioni presenti sul suolo russo, ha pubblicato i dettagli personali dei militari russi presenti a Bucha, che comprendono nomi, gradi e dettagli del passaporto.

The names, ranks and passport details of Russians serving in the 64 Motor Rifle Brigade which occupied Bucha prior to March 31.

Inoltre, gli hacker del gruppo NB65, legato ad Anonymous, hanno comunicato di aver attaccato con successo la All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK) e fatto trapelare 900.000 e-mail e una serie di documenti sensibili.

Nella descrizione del leak si legge:

JUST IN: Hacking group 'NB65' (@xxNB65), affiliated with #Anonymous has hacked and breached the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company). Total data being prepared for release is 870GB. #DDoSecrets will release it in the near future. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/W2sTvoVQG9

— Anonymous TV (@YourAnonTV) March 27, 2022