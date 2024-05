Antec entra nel mercato delle console portatili con Core HS, la sua versione della Ayaneo Slide

Antec ha avviato una collaborazione con il noto produttore di console portatili Ayaneo e si appresta a lanciare la sua prima console Core HS. In sostanza, si tratta di un rebranding della Ayaneo Slide con la quale condividerà non solo il design, ma anche le specifiche. Il design prevede uno schermo scorrevole con un'inclinazione fino a 30 gradi, una tastiera integrata con retroilluminazione RGB e il processore octa-core a sedici thread AMD Ryzen 7 7840U, presente in molti dispositivi portatili dal suo lancio avvenuto lo scorso dicembre.

Grazie al riconoscimento di entrambi i marchi e alla presenza globale di Antec, le console portatili di Ayaneo dovrebbero diventare più facili da reperire.

Stando alla fonte, prima console portatile di Antec con tastiera e schermo scorrevole dovrebbe essere disponibile nei mercati europei e nordamericani tra giugno e luglio, secondo fonti attendibili. Queste unità avranno un prezzo compreso tra i 600 e i 900 dollari e verranno fornite con Windows 11. Antec non ha rivelato le configurazioni offerte, ma il modello Ayaneo Slide attualmente in commercio prevede un prezzo di 899 USD per la configurazione base e fino a 1.599 USD per la versione più avanzata che su Amazon Italia si trova a poco più di 1.400€. Probabilmente, Antec venderà due o forse tre delle configurazioni offerte da Ayaneo.

Ecco alcune specifiche tecniche della Ayaneo Slide che dovremmo trovare sulla Core HS:

Schermo : 6' 1080p IPS ad alta luminosità, angolo di visualizzazione regolabile, 368 PPI, 400 nits, 120% volume della gamma di colori sRGB, 100% copertura della gamma di colori sRGB, 85% DCI-P3

: 6' 1080p IPS ad alta luminosità, angolo di visualizzazione regolabile, 368 PPI, 400 nits, 120% volume della gamma di colori sRGB, 100% copertura della gamma di colori sRGB, 85% DCI-P3 CPU : AMD Ryzen 7 7840U

: AMD Ryzen 7 7840U Memoria : LPDDR5X (16GB + 512GB, 32GB + 512GB, 32GB + 2TB, 64GB + 4TB)

: LPDDR5X (16GB + 512GB, 32GB + 512GB, 32GB + 2TB, 64GB + 4TB) SSD : M.2 2280 PCIe 4.0 supporta fino a 4TB a lato singolo

: M.2 2280 PCIe 4.0 supporta fino a 4TB a lato singolo Sistema di raffreddamento : Nuovo sistema di raffreddamento a tripla tubazione di rame "3+2"

: Nuovo sistema di raffreddamento a tripla tubazione di rame "3+2" TDP massimo : 28W

: 28W Colori : Bianco Alba / Nero Luminoso

: Bianco Alba / Nero Luminoso Tastiera : Completa QWERTY con tasti funzione Fn e illuminazione RGB

: Completa QWERTY con tasti funzione Fn e illuminazione RGB Controller : Joystick a sensore di Hall, grilletto lineare a sensore di Hall, motore di vibrazione lineare X-axis, giroscopio a sei assi

: Joystick a sensore di Hall, grilletto lineare a sensore di Hall, motore di vibrazione lineare X-axis, giroscopio a sei assi Interfacce : 2* USB4 Type-C, 1*Slot SD 7.0 TD con velocità di lettura fino a 700 MB/s

: 2* USB4 Type-C, 1*Slot SD 7.0 TD con velocità di lettura fino a 700 MB/s Batteria : Capacità di 46.2 Wh (12.000 mAh)

: Capacità di 46.2 Wh (12.000 mAh) Dimensioni : 226 x 90 x 28.5mm (37.5mm al controller)

: 226 x 90 x 28.5mm (37.5mm al controller) Peso : Circa 650g

: Circa 650g Connettività : WiFi 6E / BT 5.2

: WiFi 6E / BT 5.2 Sistema Operativo: Windows 11 64-bit Home Edition

La Ayaneo Slide ha raccolto 327.149 dollari da 347 sostenitori tramite Indiegogo all'inizio di quest'anno. Il sito web mostra che è ancora in fase concettuale. È probabile che l'Antec Core HS includa alcuni (se non tutti) gli accessori come la borsa da viaggio. Ayaneo è nota per la produzione di numerosi mini PC e dispositivi portatili, incluso il nuovo Air 1S, che abbiamo avuto modo di testare lo scorso anno.

Attualmente, il modello Slide e altri modelli di Ayaneo possono essere acquistati solo dal loro sito web e tramite piattaforme di crowdfunding. La partnership dovrebbe anche facilitare le procedure di assistenza in garanzia e ridurre i costi doganali una volta disponibili localmente.

A questo punto sorge spontanea una domanda: sarà un'impresa redditizia per Antec? Dal punto di vista degli affari, dovrebbe aiutare i ricavi di Antec, dato che l'azienda ha registrato un calo del 6,25% nei ricavi trimestrali e una perdita del 3,71% annuale. Nel mercato globale dei PC, solo nell'ultimo trimestre si sta assistendo a un ritorno ai livelli pre-COVID. Entrare nel mercato dei dispositivi portatili in varie regioni con un produttore come Ayaneo potrebbe aiutare Antec a esplorare nuovi modelli di business, ottenendo un certo grado di successo finanziario. Detto ciò, per recuperare dalla perdita trimestrale e annuale potrebbe essere necessario più di un singolo prodotto di partnership.

Nonostante la concorrenza nel mercato dei dispositivi portatili con Asus ROG Ally X, MSI Claw, Steam Deck e altri, Ayaneo porta qualche novità sul tavolo con i suoi design e le sue opzioni di configurazione. Se questa impresa risultasse redditizia, potrebbe incoraggiare Antec e Ayaneo a introdurre più modelli nel mercato consumer.