ASUS svela ROG Ally X: la data di presentazione e le prime caratteristiche

Durante l'ultimo appuntamento settimanale di ROG Pulse, condotto attraverso una live streaming, la notizia che molti aspettavano è stata finalmente confermata: l'annuncio ufficiale dell'attesissima ROG Ally X è imminente. Gli appassionati del marchio possono segnare sul calendario la data del 2 giugno, giorno in cui verrà svelato il nuovo modello, come anticipato da Jake Kulinski e Whitson Gordon nella diretta.

Sebbene i dettagli specifici non siano stati ampiamente discussi, i rappresentanti di ROG hanno dato alcune indicazioni riguardo al nuovo dispositivo. ROG Ally X non si pone come un semplice aggiornamento ma rappresenta un equilibrio tra innovazione e tradizione, senza tuttavia configurarsi come un redesign totale. Questo modello segna un'evoluzione concepita per rispondere alle esigenze più avanzate degli utenti, con ogni componente ottimizzato basandosi sui feedback degli acquirenti precedenti.

Le migliorie introdotte in ROG Ally X includono una batteria dal rendimento aumentato del 30-40%, l'introduzione di supporto per NVMe M.2 SSD fino al formato 2280, l'implementazione di RAM di tipo LPDDR5X-7500 e l'aggiornamento delle porte di connessione. Il design esterno mantiene le stesse dimensioni, pur con alcune modifiche funzionali, come lo spostamento del lettore di card SD ed il colore nero che caratterizza il nuovo modello. Nonostante il prezzo non sia stato ancora reso noto, si prevede che supererà i 699 dollari.

Il cuore di ROG Ally X sarà il potente chip Z1 Extreme, affiancato dallo stesso display della precedente versione, promettendo però di andare oltre in termini di prestazioni e funzionalità. Altre informazioni verranno svelate il 2 giugno.

ROG Ally X non si pone come un semplice aggiornamento

Dal punto di vista software, Armoury Crate SE v1.5, vanterà un'interfaccia utente nettamente migliorata, offrendo nuove funzionalità per una gestione dei giochi più intuitiva e personalizzabile, migliorando l'esperienza d'uso complessiva.

Non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale per saperne di più.