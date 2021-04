Apple, espandere RAM e SSD del Mac Mini M1 è possibile?

I computer di Apple sono noti per non rendere certamente facile la vita a coloro che vogliono aggiornare alcuni componenti post vendita. In particolare, con l’introduzione del chip Apple M1, anche su Mac Mini sembrava non essere più possibile aumentare la quantità di RAM a bordo. A quanto pare, tuttavia, come dimostrato da un utente su Twitter, se possedete abbastanza denaro, abilità e tempo, potreste rimuovere i chip DRAM e NAND e sostituirli con i corrispettivi modelli dotati di una maggiore capacità, in modo del tutto simile a quanto abbiamo visto accadere in passato su alcune schede grafiche.

Chinese maintenance engineers can already expand the capacity of the Apple M1. The 8GB memory has been expanded to 16GB, and the 256GB hard drive has been expanded to 1TB. pic.twitter.com/2Fyf8AZfJR — DuanRui (@duanrui1205) April 4, 2021

Con la transizione in corso ai System-on-Chip (SoC) Apple custom sarà ancora più complicato in futuro aggiornare i computer della compagnia di Cupertino. Ma alcuni ingegneri sono riusciti nell’impresa. Ovviamente, facciamo presente che tali modifiche invalidano la garanzia, quindi sconsigliamo vivamente di farle da soli. Con una stazione di saldatura, chip di memoria DRAM e flash NAND (piuttosto difficili da recuperare per i normali consumatori), gli ingegneri hanno riferito di aver aggiornato il Mac Mini basato su Apple M1 portando gli originali 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione rispettivamente a 16GB e 1TB, dissaldando i componenti esistenti e aggiungendo chip più capienti. Stando al messaggio, inoltre, non sono state necessarie modifiche al firmware.

Apple non è l’unico produttore di PC ad optare per SoC e componenti saldati. Sia Intel che AMD offrono SoC ai produttori di PC e Intel fornisce persino reference design per la realizzazione di piattaforme PC basate su chip saldati.

