Una GeForce RTX 3070 16GB? Esiste grazie al modding

La GeForce RTX 3070 è una GPU ottima e affidabile, soprattutto per il gaming Quad HD e Full HD ad alto refresh rate, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. D’altronde se non la trovate nella nostra guida è solo a causa della scarsa disponibilità di questi mesi, che vi abbiamo raccontato nei dettagli. In attesa di provare la versione mobile, cosa ne direste di una RTX 3070 con 16GB di memoria GDDR6, realizzata fai-da-te?

È con questo spirito che l’utente russo VIK-on deve aver scelto di realizzare un’audace modifica dei chip di memoria della sua GeForce RTX 3070, dopo aver avuto successo qualche tempo fa nell’effettuare la stessa modifica su una RTX 2070. Sul suo canale YouTube, il modder ci mostra il procedimento di modifica della sua GeForce RTX 3070, brandizzata Palit serie GamingPro OC. L’operazione è concettualmente semplicissima: ha sostituito i chip di memoria da 8Gbit con altri da 16Gbit, andando di fatto a raddoppiare la memoria totale della scheda.

Palit GeForce 3070 GamingPro OC con confezione

La modifica, che potreste anche replicare grazie alle istruzioni passo-passo, comporta quindi una “semplice” sostituzione fisica dei chip di memoria stock montati dalla GPU. Dopo di che è necessario cortocircuitare alcuni contatti sul PCB, così da permettere di riconoscere la marca e la densità dei chip di memoria desiderati. Alla fine dell’operazione, sia il driver GeForce che GPU-Z sono stati in grado di riconoscere la raddoppiata memoria video.

La scheda è stata da subito in grado di sostenere una serie di stress-test e benchmark, come FurMark e 3DMark. Con quest’ultimo i primi risultati hanno parzialmente deluso le aspettative: il punteggio TimeSpy era di soli 8356 punti. Successivamente VIK-on ha corretto la velocità di clock con EVGA Precision-X, riuscendo a stabilizzare le performance e raggiungere i circa 13000 punti. La GPU moddata ha così cominciato a funzionare egregiamente in ogni situazione, come si nota nel secondo video pubblicato su YouTube.