Il nuovissimo MacBook Air da 15″ è una versione ingrandita del modello da 13 pollici, con prestazioni straordinarie, una batteria che sembra non finire mai e un display spettacolare, tutto racchiuso in un telaio elegante e raffinato. Senza dubbio, è il miglior laptop da 15 pollici in termini di rapporto qualità/prezzo. In questa recensione vi svelerò perché secondo me è uno dei migliori laptop Apple di sempre.

Credit: Tom's Guide

Il MacBook Air da 15″ potrebbe sembrare solo una versione più grande del MacBook Air M2 da 13 pollici uscito l’anno scorso, ma in realtà è il laptop da 15 pollici che offre molto di più in relazione alla spesa.

Proprio come il fratellino minore, il MacBook Air da 15 pollici è dotato del potente chip Apple M2, di un bellissimo display Liquid Retina e del design elegante che abbiamo visto con la linea MacBook Pro del 2021. Anche se non raggiunge le stesse prestazioni dei laptop Pro, il MacBook Air da 15 pollici ha comunque abbastanza potenza per soddisfare la maggior parte degli utenti. Inoltre, la durata della batteria è semplicemente eccezionale, come ci si aspetta dai prodotti con chip Apple.

Il prezzo base del nuovo MacBook è di 1649 euro, se paragonato al modello da 13 pollici dello scorso anno il costo è maggiore di 120 euro. Quest’ultimo, però, è ora disponibile a un prezzo ancora più vantaggioso di 1349 euro. Come la versione più piccola, il nuovo MacBook Air da 15 pollici è disponibile in quattro colori: Midnight, Starlight, Silver e Space Gray.

La configurazione base include un chip Apple M2 con CPU a 8 core e GPU a 10 core, 8GB di memoria unificata (RAM) e 256GB di storage SSD. Se avete bisogno di più memoria e spazio, potete effettuare un aggiornamento fino a 24GB di RAM e fino a 2TB di storage SSD, anche se ciò comporterà un aumento di prezzo fino a 2849 euro. Tutte le configurazioni includono lo stesso chip M2 per quanto riguarda CPU e GPU.

La versione che abbiamo ricevuto da Apple per la recensione è dotata di 16GB di RAM e 512GB di storage.

Design

Non per voler insistere, ma a livello estetico il MacBook Air da 15 pollici è davvero solo una versione ingrandita del suo fratello da 13 pollici. Mantenendo la stessa linea di design del fratellino più piccolo, questo notebook vanta un telaio piatto e uniforme con bordi sottili. Personalmente, adoro questo stile e sono felice che Apple non abbia cercato di stravolgerlo in questo laptop di dimensioni maggiori.

Nonostante le dimensioni e il peso aggiuntivi, questo è ancora uno dei laptop più sottili e leggeri disponibili sul mercato, con misure di 30,41 x 21,5 x 1,13 cm e un peso di soli 1,24kg. Apple afferma che si tratta del laptop da 15 pollici più sottile in circolazione, e devo dire che questa affermazione sembra davvero azzeccata.

Il nuovo Air è leggermente più pesante del modello da 13 pollici, tuttavia non ho mai avuto alcuna difficoltà a trasportare il laptop con una sola mano. Questo è dovuto all’eccellente distribuzione del peso. A differenza del voluminoso MacBook Pro da 16 pollici del 2023, quasi mi dimenticavo di avere nello zaino il nuovo Air durante i miei spostamenti. Il nuovo MacBook si conferma pienamente meritevole del suo nome “Air”.

La solida scocca in alluminio lavorato conferisce al laptop un tocco di robustezza. Inoltre, la finitura liscia rende il MacBook Air da 15 pollici un vero piacere da tenere tra le mani. Personalmente, sono rimasto colpito dal colore Midnight del nostro modello di prova, che conferisce al laptop un aspetto leggermente più aggressivo.

L’apertura del coperchio con una sola mano risulta molto semplice, e la solida cerniera scorre dolcemente quando si apre e chiude il portatile. Il coperchio rimane saldo e stabile quando si sposta il laptop, e non ho mai udito alcun cigolio o rumore di sorta provenire dal meccanismo. In definitiva, questo è un laptop ben costruito che si presenta anche con un aspetto estetico impeccabile.

Credit: Tom's Guide

Porte, tastiera e touchpad

Il nuovissimo laptop da 15 pollici mantiene una selezione di porte minimalista: sulla parte sinistra troviamo due porte Thunderbolt 4/USB 4 e un adattatore di alimentazione MagSafe.

Passando al lato destro, ci accoglie una presa combo per le cuffie, un dettaglio apprezzabile per coloro che preferiscono le cuffie cablate o per situazioni in cui le cuffie wireless si trovano a corto di batteria.

La selezione delle porte mi lascia con sentimenti contrastanti. Apprezzo la scelta di mantenere la ricarica MagSafe, ma sarebbe stato auspicabile avere almeno un’altra porta USB-C sul lato destro. Considerando le dimensioni generose di questo notebook, ci sarebbe stato spazio sufficiente per un paio di porte extra. Tuttavia, tenendo conto che si tratta fondamentalmente di una versione ingrandita del modello da 13 pollici, non sono particolarmente sorpreso.

Una delle caratteristiche che più mi hanno colpito è la tastiera spaziosa e reattiva del MacBook Air da 15 pollici. I tasti hanno una risposta pronta e mi è piaciuta la distanza di corsa, né troppo breve né eccessivamente lunga.

Il touchpad ha beneficiato di un aumento di dimensioni rispetto al MacBook Air da 13 pollici, e ciò lo rende ancora migliore. Scorrere e usare le altre gesture è facile e comodo grazie allo spazio aggiuntivo. Nonostante le dimensioni maggiori, non ho mai toccato accidentalmente il touchpad durante la digitazione.

Credit: Tom's Guide

Display, audio e webcam

Il punto forte di questo laptop è il suo ampio display Liquid Retina da 15,3 pollici. Offre immagini luminose e colorate con una nitida risoluzione nativa di 2.880 x 1.864 pixel. Nella mia esperienza è ottimo per guardare video, navigare sul web, modificare foto e molto altro. Sono rimasto impressionato da come il display riproduca in modo realistico le immagini mostrate.

I nostri test confermano la mia esperienza con il pannello. Quando abbiamo puntato il colorimetro sullo schermo, abbiamo scoperto che produce il 111,4% dello spettro di colori sRGB e il 78,9% del più esigente spazio colore DCI-P3. Questo è simile al MacBook Air M2 da 13 pollici (110,9% / 78,6%, rispettivamente), ma inferiore ai colori vivi e brillanti di XPS 15 OLED (194,7% / 137,9%).

Per quanto riguarda l’accuratezza dei colori, il MacBook Air da 15 pollici ha ottenuto un punteggio Delta-E di 0,17, rispetto allo 0,22 del suo modello da 13 pollici. Entrambi i laptop hanno ottenuto un risultato migliore nel test Delta-E rispetto al XPS 15 OLED (0,24).

Il pannello del MacBook Air può raggiungere una luminosità piuttosto elevata. Quando si guardano contenuti HDR, il laptop raggiunge un massimo di 480 nit di luminosità. Questi valori sono leggermente inferiori rispetto al modello da 13 pollici, che si è fermato a un solo punto dalla soglia di 500 nit di luminosità HDR. Per quanto riguarda la luminosità non HDR, il pannello ha una media di 473 nit di luminosità, rendendolo più luminoso del XPS 15 OLED (371 nit).

L’esperienza audio è coinvolgente, il nuovo laptop supera il suo predecessore da 13 pollici con un notevole sistema a 6 altoparlanti. La configurazione a 4 altoparlanti del primo era lodevole, ma l’ultimo modello porta le prestazioni audio a livelli mai raggiunti prima. La qualità del suono di questo portatile rivaleggia quasi con quella dei più moderni MacBook Pro, anch’essi dotati di un sistema audio a 6 altoparlanti.

Per metterne alla prova le capacità, ho deciso di portare al massimo volume il complesso brano “Alien” dei Dream Theater. Ciò che ne è seguito mi ha lasciato sbalordito. Nonostante i numerosi cambi di tempo del brano e il turbinio di assoli di chitarra e tastiera, ogni dettaglio intricato si propagava con una precisione cristallina. Il basso ha dimostrato una presenza incisiva, ma non è stato all’altezza della potenza del MacBook Pro 16 pollici 2021. Tuttavia, non si può negare che la qualità audio complessiva sia migliorata in modo significativo rispetto all’Air da 13 pollici.

Grazie a questo miglioramento, gli appassionati di audio e di musica potranno godere della straordinaria esperienza sonora offerta da questo portatile. Che si tratti di immergersi nelle profondità di composizioni complesse o semplicemente di ascoltare i propri brani preferiti, il sistema audio a 6 altoparlanti garantisce un viaggio uditivo davvero accattivante come mai prima d’ora.

La webcam a 1080p del MacBook Air da 15 pollici potrebbe non essere all’altezza delle migliori webcam, ma credo che sia perfetta per le videochiamate e persino per i selfie.

Credit: Tom's Guide

Prestazioni e gaming

I nostri test hanno rivelato che questo elegante portatile è in grado di gestire con facilità le attività più impegnative. Durante la nostra valutazione, abbiamo provato a tenere aperte più di 20 schede del browser mentre guardavamo contemporaneamente un video su YouTube, e il MacBook Air è rimasto incredibilmente reattivo e fresco al tatto.

Passando ai benchmark delle prestazioni, secondo Geekbench, il quale misura le prestazioni complessive della CPU, il MacBook Air 15 pollici ha ottenuto un punteggio single-core di 1.908 e un impressionante 8.932 nel test multi-core. Questi punteggi sono molto simili a quelli del MacBook Air 13 pollici (1.911 / 8.965) e del MacBook Pro 13 pollici M2 (1.898 / 8.911), entrambi dotati dello stesso chip M2 con 8 core CPU e 10 core GPU.

Per fare un confronto con un portatile Windows con un design simile, abbiamo testato il Galaxy Book 3 Pro 360, che vanta una CPU Intel Core i7-13700P di 13a generazione e 16GB di RAM. Il Galaxy Book 3 Pro 360 si è avvicinato alle prestazioni del MacBook Air da 15 pollici su Geekbench (1.782 / 8.250). Tuttavia, vale la pena notare che questa configurazione ha un prezzo più alto di 1.899 dollari, rispetto ai 1.699 dollari del MacBook Air.

Quando si è trattato di transcodificare video utilizzando l’applicazione Handbrake, il MacBook Air 15 pollici con motore M2 ha superato la sua controparte da 13 pollici, impiegando solo 7 minuti e 36 secondi per transcodificare un video 4K da 6,5 GB a 1080p. Pur rimanendo leggermente indietro rispetto al MacBook Pro 13 pollici M2 (6:51), ha comunque superato le prestazioni del Samsung Galaxy Book 3 Pro 360, che ha impiegato 7 minuti e 59 secondi.

Nel test PugetBench Photoshop, che valuta la capacità di un sistema di utilizzare efficacemente gli script per l’applicazione di filtri e regolazioni alle fotografie ad alta risoluzione, il MacBook Air 15 pollici ha ottenuto un punteggio di 866, completando il test in 5 minuti e 4 secondi. In confronto, il MacBook Air da 13 pollici ha ottenuto un punteggio di 706, impiegando 5 minuti e 36 secondi, mentre il MacBook Pro 13 pollici M2 ha ottenuto un punteggio di 817 e ha terminato il test in 4 minuti e 54 secondi. Il sistema di raffreddamento attivo del MacBook Pro ha probabilmente contribuito alle sue prestazioni superiori in questo particolare test.

Nel test PugetBench Premiere Pro, che prevede l’applicazione di effetti Lumetri Color e sequenze multi-camera con 12 clip su quattro tracce in un clip 4K, il MacBook Air 15 pollici ha ottenuto un punteggio di 326. In particolare, sia il MacBook Air da 13 pollici (452) che il MacBook Pro 13 pollici M2 (552) hanno ottenuto punteggi migliori in questo test.

Abbiamo anche valutato le prestazioni dell’SSD del MacBook Air da 15 pollici utilizzando il test di velocità del disco Blackmagic, che ha dato risultati impressionanti di 2.793 MBps in lettura e 3.145 MBps in scrittura. Queste velocità hanno superato quelle del MacBook Air da 13 pollici (2.800 / 2.210) e del MacBook Pro M2 da 13 pollici (2.794 / 2.953).

Il MacBook Air 15 pollici eccelle nelle attività di calcolo quotidiane e nell’editing leggero di foto e video. Tuttavia, non è all’altezza del reparto giochi a causa del supporto limitato da parte degli sviluppatori di terze parti. I giochi ottimizzati per i chip Apple si comportano eccezionalmente bene su questa macchina, come dimostra l’esperienza di gioco fluida di Resident Evil Village.

Confrontando le prestazioni di gioco con il più potente MacBook Pro da 16 pollici dotato di un chip M1 Max e 64 GB di RAM, il MacBook Air da 15 pollici, con il suo chip M2 relativamente più debole, ha fornito frame rate leggermente inferiori. Resident Evil Village ha raggiunto i 50 FPS con MetalFX disattivato e i 60 FPS con l’opzione attivata. Sebbene questi frame rate non siano all’altezza delle prestazioni del MacBook Pro, offrono un’esperienza reattiva, considerando la limitazione del display a 60 Hz del MacBook Air.

I nostri test interni hanno evidenziato risultati insoddisfacenti per i giochi che non utilizzano MetalFX. Shadow of the Tomb Raider ha raggiunto 26 FPS a una risoluzione di 1.920 x 1.200 e un deludente 12 FPS a 2.880 x 1.864. Sid Meier’s Civilization VI è andato meglio, raggiungendo 43 e 29 FPS alle rispettive risoluzioni.

Per confrontare le capacità di gioco del MacBook Air con un portatile Windows da 15 pollici, abbiamo esaminato l’XPS 15 OLED. Sebbene non sia stato progettato specificamente per i giochi, la nostra unità di recensione, dotata di CPU Intel Core i7-13700H di 13a generazione, GPU Nvidia RTX 4070 e 32 GB di RAM, ha garantito frame rate elevati con Shadow of the Tomb Raider e Civilization VI. Tuttavia, vale la pena notare che questa configurazione ha un prezzo più alto di 2.499 dollari.

Autonomia e calore

Il MacBook Air da 15 pollici di Apple ha stabilito un nuovo punto di riferimento per la durata della batteria, anche se non è all’altezza delle ambiziose dichiarazioni dell’azienda. Apple ha dichiarato un’impressionante durata della batteria di 18 ore per il dispositivo, ma i nostri rigorosi test hanno rivelato una prestazione leggermente inferiore ma comunque notevole.

Durante il test della batteria condotto da Tom’s Guide, che prevede la navigazione continua sul web con la luminosità dello schermo impostata a 150 nits, l’Air da 15 pollici ha raggiunto un’autonomia media di 14 ore e 59 minuti. Questo risultato supera il fratello minore, l’Air da 13 pollici, che ha raggiunto la comunque impressionante durata di 14 ore e 6 minuti. Tuttavia, il MacBook Pro da 13 pollici regna sovrano in questa categoria, vantando un’epica durata della batteria di 18 ore e 20 minuti.

La nostra unità di prova del MacBook Air da 15 pollici è dotata di un adattatore di alimentazione compatto con doppia porta USB-C da 35W. Questo adattatore offre la comodità di caricare contemporaneamente un altro dispositivo. Gli utenti possono optare per un caricatore da 70W senza costi aggiuntivi, anche se questa alternativa fornisce solo una singola porta di ricarica.

Una caratteristica notevole del MacBook Air 15 pollici è il suo design fanless. Sebbene l’assenza di ventole possa far temere un surriscaldamento, i nostri test hanno rivelato che il portatile rimane piacevolmente fresco.

Conclusioni

L’ultimo nato in casa Apple non sarà rivoluzionario ma è sicuramente uno dei migliori concorrenti nella categoria dei portatili da 15 pollici. Dotato del potente chip M2, offre prestazioni affidabili per le esigenze informatiche quotidiane. Accompagnato da uno spazioso display da 15 pollici, questo portatile è fatto su misura per lo streaming video immersivo e la navigazione web senza interruzioni. E non dimentichiamo la ciliegina sulla torta: un’incredibile durata della batteria di 15 ore, che vi terrà lontani dal caricabatterie per tutto il giorno o per più giorni consecutivi con uso leggero. Con il suo design elegante e sofisticato, il MacBook Air 15 è innegabilmente un trionfo, soprattutto a un prezzo di 1649 euro.

Per chi cerca un’opzione più compatta, il MacBook Air più piccolo offre prestazioni simili al fratello maggiore da 15 pollici. Tuttavia, se siete disposti a investire un po’ di più per avere maggiori capacità, il MacBook Pro 14″ 2023 entry-level è una scelta allettante. Ma Apple non è l’unico player sul mercato, l’XPS 15 OLED di Dell rappresenta un’alternativa formidabile che vale la pena prendere in considerazione.