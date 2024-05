Mouse con cuffie e tastiera Trust Gaming al prezzo unico di SOLI 40€

Trust Gaming presenta oggi il suo set completo di mouse, tastiera, cuffie e tappetino, disponibile su Amazon ad un prezzo speciale di 39,99€ anziché 48,49€, con uno sconto del 18%. Questo kit 4-in-1 offre tutto ciò di cui hai bisogno per potenziare la tua esperienza di gioco, unendo stile, comfort e precisione. La tastiera gaming è dotata di illuminazione LED multicolore e ha un design resistente ai liquidi, mentre le cuffie garantiscono ore di gioco confortevoli grazie ai cuscinetti over-ear e ai driver potenti da 50 mm. Il mouse con 6 pulsanti programmabili offre un'elevata personalizzazione e il tappetino è progettato per una precisione e un controllo fluidi. Non perdere l'opportunità di completare la tua postazione gaming con accessori di alta qualità ad un prezzo vantaggioso.

Set Trust Gaming 4 in 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set Trust Gaming 4 in 1 è ideale per chi si avvicina al mondo del gaming su PC o laptop e cerca un kit versatile adatto a diversi tipi di giochi. Con funzionalità anti-ghosting e illuminazione LED multicolore, la tastiera soddisfa le esigenze di chi cerca prestazioni elevate unite a un design accattivante. Il mouse con pulsanti programmabili e regolazione della velocità DPI assicura precisione e adattabilità, essenziali per gli amanti di FPS o MMO. Le cuffie over-ear, complete di microfono, offrono comfort per lunghe sessioni di gioco e un audio coinvolgente. Infine, il tappetino ottimizzato garantisce un controllo fluido e preciso del mouse.

Questo set è consigliato sia per i principianti nel mondo del gaming che per gli appassionati alla ricerca di un kit completo ad un prezzo conveniente. Offrendo un mix perfetto di prestazioni, stile e comfort, il set Trust Gaming è la scelta ideale per arricchire la tua esperienza di gioco su PC o laptop. Approfitta dell'offerta attuale a soli 39,99€ e goditi un'esperienza di gioco di alta qualità senza spendere una fortuna.

