NordVPN inaugura nuovi server a Palermo, ora tutta Italia è alla massima velocità

NordVPN, senza dubbio una delle migliori VPN disponibili, ha annunciato la disponibilità di nuovi server fisici a Palermo. Un'ottima notizia per gli abitanti del Sud Italia, dato che avere dei server fisici assicura una qualità della connessione nettamente superiore a quella offerta dai server virtuali. Insieme a quelli di Roma e Milano, i nuovi server di Palermo permettono a NordVPN di offrire connessioni velocissime a tutti gli utenti italiani, indipendentemente dalla loro posizione sulla penisola.

La posizione geografica dei server VPN gioca un ruolo fondamentale nelle prestazioni di rete. A differenza dei server virtuali, i server fisici garantiscono una notevole riduzione della latenza. Fino ad ora, per gli utenti del Sud Italia la necessità di collegarsi ai server di Milano o Roma comportava spesso una connessione rallentata e un aumentato del ping, problematiche ora superate con i nuovi server di Palermo.

Per quanto riguarda l'accesso a contenuti con restrizioni geografiche, come ad esempio il catalogo italiano di Netflix, non ci sono differenze rispetto ai sever di Milano e Roma.

Se abitate al Sud, iniziare a usare i nuovi server di Palermo è facilissimo: basta iscriversi a NordVPN, scaricare e installare l'app e quindi connettersi ai server. Vi ricordiamo che potete usare NordVPN su tantissimi dispositivi, non solo PC e smartphone, ma anche sul router di casa, così da proteggere tutti i dispositivi che si collegano alla rete!