Apple non si smentisce mai: al WWDC 2024 arriverà "la calcolatrice migliore di sempre"

La calcolatrice di Apple per MacOS ha sempre svolto il suo compito in modo soddisfacente, ma sembra destinata a venire stravolta con l'arrivo di MacOS 15, trasformandosi, almeno secondo le recenti indiscrezioni, in un'app ibrida che non si limita più solo a svolgere operazioni matematiche, ma che diventa anche uno strumento per prendere appunti e convertire valute.

Secondo quanto riportato da AppleInsider, infatti, questa nuova versione della calcolatrice subirà innanzitutto un completo restyling grafico, con l'introduzione di pulsanti rotondi al posto dei tradizionali riquadri dei numeri.

Inoltre, si vocifera che sarà possibile, finalmente, ridimensionare la calcolatrice: se ingrandita, i pulsanti rotondi si estenderanno assumendo una forma ovale, ritornando alla loro forma originale nel momento in cui si riporta, nuovamente, la calcolatrice alle sue dimensioni originali.

Quello che però dovrebbe renderla "la migliore calcolatrice di sempre" sono le nuove funzionalità che verranno introdotte: innanzitutto è stata segnalata la presenza di una cronologia a nastro accessibile con un semplice clic, capace di mostrare i calcoli precedenti e tenerli in memoria anche per lunghi periodi di tempo. mostrerà i calcoli precedenti.

Questo aspetto renderà più agevole seguire un trend o tenere traccia delle operazioni già eseguite. Per questo motivo la barra della cronologia sarà visibile in qualsiasi modalità la calcolatrice si trovi, sia che sia in modalità base, scientifica o di programmazione.

Inoltre, l'app includerà l'integrazione con l'applicazione Note di Apple, consentendo agli utenti di creare appunti, con annotazioni matematiche, in modo più semplice e pratico, riprendendo quanto è già possibile fare sfruttando prodotti concorrenti quali OneNote di Microsoft.

Infine, la nuova calcolatrice faciliterà il lavoro con le valute, incorporando uno strumento di conversione direttamente nella sua interfaccia utente. Questo significa che non sarà più necessario accedere al menu a discesa ogni volta che si desidera effettuare un cambio valuta.

Secondo quanto riportato da AppleInsider, ci si aspetta che Apple introduca queste e altre funzionalità per iOS 18 e MacOS 15, durante la prossima WWDC (la conferenza mondiale dedicata agli sviluppatori di Apple), prevista a giugno di quest'anno.