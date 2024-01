Migliori cloud storage (gennaio 2024)

I migliori servizi di cloud storage vi offrono la possibilità di archiviare file, foto, video, documenti e altri dati in uno spazio personale protetto sul cloud. Grazie a questa tecnologia, non è più necessario preoccuparsi di perdere dati preziosi a causa di un guasto del dispositivo, garantendo al contempo accesso rapido e sicuro ai propri file da qualsiasi luogo con una connessione Internet.

Negli anni, i servizi di cloud storage sono cresciuti e si sono moltiplicati, trasformandosi in un mercato vasto e variegato. Con l'abbondanza di opzioni disponibili, scegliere quello più adatto alle proprie esigenze (o alle proprie tasche) può diventare complicato. Si tratta di una decisione che va ben oltre il semplice spazio di archiviazione, considerando anche aspetti come la sicurezza, la velocità di caricamento e download, l'usabilità e le integrazioni con altri servizi. Questo è il motivo per cui abbiamo predisposto questa guida. D'altronde, oggi avere uno spazio per i propri backup in cloud diventa fondamentale, soprattutto se pensiamo a quante foto e video realizziamo con i nostri smartphone. Viviamo in un'era digitale, e la necessità di conservare le nostre memorie e documenti importanti in un luogo sicuro è più pressante che mai.

Inoltre, tenere una copia dei nostri file più importanti in una destinazione remota rientra perfettamente nella strategia di backup 3 2 1, un modo di gestire e organizzare le copie di sicurezza molto importante soprattutto per chi deve memorizzare file importanti per la propria sfera professionale. Questa strategia comprende la conservazione di almeno tre copie totali dei dati, due delle quali sono locali ma su diversi dispositivi, e una copia offsite. Essa si è dimostrata fondamentale per gli individui e le aziende che desiderano garantire l'integrità e la disponibilità dei propri dati.

I servizi di cloud storage sono talmente diffusi da trovarli spesso in bundle con altri servizi come antivirus e VPN. Tuttavia, questi pacchetti possono presentare alcuni limiti in termini di spazio disponibile o dispositivi collegabili. Scegliere un servizio dedicato, invece, può aver senso se abbiamo bisogno di una certa capienza o se gli extra offerti fanno al caso nostro. Resta da dire, però, che la maggior parte dei servizi cloud storage dedicati offre anche un livello gratuito, ottimo per testare il provider o nel caso in cui non abbiamo grosse esigenze in termini di funzionalità o gigabyte a disposizione. In definitiva, la scelta del servizio giusto dipenderà dalle tue esigenze individuali, dal budget e dalle preferenze specifiche, e questa guida è qui per aiutarti a navigare tra le numerose opzioni disponibili.

Cos'è il cloud storage?

Il cloud storage rappresenta una significativa innovazione nel campo dell'archiviazione e accesso ai dati. Si tratta di una risorsa, che può essere computazionale o di archiviazione, accessibile da remoto, a volte gratuitamente, altre volte a pagamento. Questa tecnologia offre uno spazio virtuale protetto, raggiungibile attraverso vari mezzi come browser web, applicazioni desktop o app mobili. La sua principale rivoluzione sta nell'eliminare la necessità di dispositivi fisici di archiviazione, consentendo l'accesso ai file da qualsiasi luogo con connessione internet.

A differenza di un dispositivo di archiviazione fisico, che richiede una connessione USB o una rete locale, il cloud storage si basa su uno spazio di archiviazione remoto. Questo approccio riduce il rischio di perdita di dati dovuto a guasti fisici dei dispositivi e aumenta la flessibilità, permettendo di accedere e gestire i dati da qualsiasi dispositivo collegato a internet. Ciò facilita anche la collaborazione e la condivisione di file.

Esistono vari tipi di servizi di cloud storage, ciascuno con caratteristiche e funzionalità specifiche, che vanno dal backup in cloud all'archiviazione online, dalle unità di storage online all'hosting di file. Questi servizi possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze individuali o aziendali.

Un aspetto cruciale del cloud storage è la sicurezza, con livelli variabili di protezione e crittografia, particolarmente importante per la conservazione di informazioni sensibili o confidenziali. Oltre all'archiviazione, questi servizi possono anche essere impiegati per l'elaborazione di dati, integrandosi con altre applicazioni cloud per fornire una piattaforma completa per la gestione dei dati e la collaborazione.

Il cloud storage, quindi, non è solo una soluzione per l'archiviazione di dati, ma un ecosistema completo per la gestione delle informazioni. La sua scalabilità permette alle aziende di adattarsi rapidamente alle esigenze di archiviazione crescenti senza la necessità di investimenti hardware significativi. Inoltre, molte soluzioni di cloud storage offrono funzionalità avanzate come la sincronizzazione automatica dei file, il backup in tempo reale e la possibilità di ripristinare versioni precedenti dei documenti. Questo rende il cloud storage uno strumento indispensabile sia per gli utenti individuali che per le organizzazioni, fornendo una piattaforma affidabile e versatile per l'archiviazione, l'accesso e la condivisione dei dati.