In uscita il prossimo autunno, macOS 13 Ventura è la prossima release del sistema operativo sviluppato da Apple per i suoi computer Mac, il quale apporterà diverse novità, alcune delle quali esclusive per i Mac equipaggiati con SoC Apple Silicon, come M1 e M2. Una delle feature più interessanti per i possessori di iPhone è la possibilità di usare lo smartphone come webcam tramite la funzionalità Continuity Camera.

Karen Xing, ingegnere software di Apple, ha spiegato il suo funzionamento, affermando che macOS rileverà l’iPhone come una fotocamera con microfono. In questo modo, qualsiasi applicazione, tra cui FaceTime, Zoom e Webex, sarà perfettamente compatibile, senza la necessità che gli sviluppatori modifichino i loro programmi per funzionare. In pratica, l’iPhone diventerà una vera e propria webcam, con tanto di accesso alle modalità Ritratto, Studio Light e Center Stage. macOS 13 Ventura supporterà sia l’orientamento orizzontale che verticale, anche se in quest’ultimo caso si otterrà un leggero zoom dell’immagine.

Apple will let you use your iPhone as a webcam with continuity #WWDC22 pic.twitter.com/pzGzfdcm06 — The Verge (@verge) June 6, 2022

I video vengono catturati a una risoluzione massima di 1.920×1.440 pixel a 60 fps e il collegamento può avvenire sia in modalità wireless che USB (per la massima affidabilità). Esiste anche un’API per la modalità Desk View, che permette di modificare le immagini catturate dall’obiettivo super-ultrawide di iPhone per mostrare gli oggetti posizionati sulla superficie della scrivania senza spostare il telefono.

Tuttavia, queste funzionalità non saranno disponibili su tutti i dispositivi. Infatti, sarà necessario possedere un iPhone con iOS 16 a bordo, oltre a un Mac con macOS 13. Di conseguenza, gli iPhone 6S, 7 e SE di prima generazione e precedenti non potranno essere utilizzati. Tuttavia, nel caso foste interessati, esistono altre alternative valide che consentono di trasformare il vostro vecchio telefono in una webcam per PC e Mac.