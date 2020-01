ASRock, il nuovo Polychrome Sync svela i chipset Z490 e H470

La prossima generazione di processori Intel, per ambienti desktop, si affiderà all’architettura Comet Lake con processo produttivo a 14 nanometri. Nonostante non sia ancora completamente chiaro quando Intel abbia intenzione di annunciare la nuova serie di processori, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sulle proposte di ASRock in ambito motherboard e con esse i nomi dei nuovi chipset.

Videocardz ha scovato, all’interno dei file di installazione del software ASRock Polychrome Sync (versione 2.0.45), alcune indicazioni su quello che possiamo aspettarci dal famoso brand di schede madri. La prossima generazione di processori, con nome in codice Comet Lake-S, richiederà l’utilizzo di un nuovo socket denominato LGA 1200, quindi chi vorrà assemblare un nuovo PC o aggiornare la propria configurazione potrebbe essere costretto a cambiare la propria scheda madre.

La futura offerta ASRock, almeno per il momento, sembra essere composta da nove modelli equipaggiati con il chipset di fascia alta Intel Z490, due modelli Intel H470 e infine una scheda con chipset Intel W480. I modelli finora noti sono quelli che vedete qui sotto, ma è probabile che la lista non sia completa, in quanto non è presente nessuna motherboard appartenente alla serie “Extreme”, tanto apprezzata dagli appassionati per l’ottimo rapporto qualità prezzo.

ASRock Z490 AQUA

ASRock Z490 Phantom Gaming 4

ASRock Z490 Phantom Gaming 4 SR

ASRock Z490 Phantom Gaming 6

ASRock Z490 Pro4

ASRock Z490 Steel Legend

ASRock Z490 Taichi

ASRock Z490M ITX AC

ASRock Z490M Pro4

Di seguito vi riportiamo, in una comoda tabella, tutte le specifiche finora trapelate sui nuovi chipset di Intel. Le informazioni non sono state ancora confermate, quindi è possibile che ci sia qualcosa di diversi nella versione finale dei prodotti.