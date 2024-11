ASUS NUC 14 Pro, compatto e veloce | Test & Recensione

Dopo l’addio di Intel, l’eredità dei NUC è stata raccolta da ASUS: la casa taiwanese ha continuato a produrre questi mini PC, equipaggiati con hardware moderno e capace di soddisfare le esigenze di chi cerca un sistema desktop compatto, ma al tempo stesso performante.

Ne è un esempio l’ASUS NUC 14 Pro, equipaggiato con la gamma di processori Intel Core Ultra di prima generazione. Il mini PC è capace di offrire buone prestazioni e offrire un’ampia gamma di funzionalità, tra cui delle porte Thunderbolt 4 per espandere ulteriormente la connettività, o collegare monitor esterni tramite USB-C. Ma cosa si può fare con un mini PC come questo? Scopriamolo nella nostra recensione.

Design e caratteristiche tecniche

Il case dell’ASUS NUC 14 Pro è interamente in plastica, di buona qualità ma che forse stona un po’ con il costo del prodotto. La parte superiore è nera lucida, mentre gli altri lati sono opachi.

Sui lati sono presenti ampie griglie per il raffreddamento, mentre sul retro, sopra le porte, è presente una feritoia da cui il raffreddamento espelle l’aria calda. Le porte sono distribuite su entrambi i lati del NUC: davanti ci sono due USB-A 10Gbps e una USB-C 20Gbps che supporta la ricarica, dietro invece sono presenti una terza USB-A 10Gbps, una USB-A 2.0, due Thunderbolt 4, due uscite HDMI 2.1 e una LAN 2,5G, oltre al connettore per l’alimentazione. La connettività è assicurata invece dal WiFi 6E.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Per accedere ai componenti, è necessario rimuovere il blocco posto sul fondo con un cacciavite piatto, dopodiché basta muovere la leva con la scritta “lock” nella direzione della freccia per sganciare il dissipatore. Il processo è semplice, ma bisogna prestare attenzione: c’è un cavo piatto che collega il pannello alla scheda madre, dovrete stare attenti a non danneggiarlo.

All’interno troviamo spazio per due slot SODIMM e due per SSD M.2 NVMe, raffreddati da dei pad termici. È anche possibile installare un HDD o un SSD SATA da 2,5”.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

La nostra unità è equipaggiata con un singolo modulo SODIMM DDR5 da 16GB (si possono installare fino a 96GB di RAM), un SSD NVMe da 512GB e un processore Core Ultra 7 165H con grafica integrata Intel Arc. Su amazon, a circa 700 euro è disponibile una versione simile, con Core Ultra 7 155H.

Un aspetto interessante è la possibilità di aggiungere una scheda d’espansione opzionale, venduta separatamente, che aggiunge ulteriori porte USB e LAN.

Esperienza d’uso

Un mini PC come questo viene usato soprattutto per lavorare e, in questo, l’ASUS NUC 14 Pro eccelle. Si riesce fluidamente sia a gestire documenti e fogli di calcolo, anche i più pesanti, che navigare in rete, mandare mail e partecipare a videochiamate. Anche il fotoritocco e l’editing video leggero non presentano particolari criticità, ma se dovete gestire progetti pesanti o usate software particolarmente impegnativi, allora dovreste espandere la RAM ad almeno 32GB.

La dotazione porte è buona e dovreste riuscire a collegare tutte le periferiche di cui avete bisogno, ma in caso contrario, le porte Thunderbolt 4 sono perfette per connettere una dock con porte aggiuntive. In alternativa potete usarle, ad esempio, per collegare dei monitor USB-C.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Sorprendentemente manca un jack audio, quindi sarete costretti a usare delle cuffie USB o senza fili. Potrebbe essere un problema oppure no, a seconda dei dispositivi che siete abituati ad utilizzare.

La grafica integrata offre prestazioni discrete al di fuori dell’ambito lavorativo, ma non pensate di poter giocare; per farlo dovrete affidarvi ai servizi di cloud gaming come GeForce Now, per cui vi basta avere una connessione di rete veloce e stabile.

Verdetto

L’ASUS NUC 14 Pro mette sul piatto buone prestazioni e connettività, a un prezzo simile a quello degli altri mini PC con Core Ultra 7. Le alternative con AMD Ryzen sono però più economiche, offrono prestazioni simili e hanno una grafica integrata più potente, utile per alcune applicazioni o per eseguire i giochi più leggeri in locale.

Questo NUC è adatto a chi cerca una macchina compatta per lavorare, capace di assicurare performance valide e ampia connettività, ulteriormente espandibile grazie alle due porte Thunderbolt 4. Acquistatelo se siete alla ricerca di un mini PC con queste caratteristiche, mentre se volete qualcosa di meno costoso e con una grafica integrata più potente, valutate un modello con processore AMD Ryzen.