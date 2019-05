Asus ROG Strix 650 e 750 watt, due nuovi alimentatori Gold

ROG Strix 650 e 750 watt sono i due nuovi alimentatori presentati al Computex 2019 da Asus. Sono certificati 80 Plus Gold e hanno una ventola assiale derivata dalle schede video.

Asus ha presentato due nuovi modelli di alimentatori al Computex 2019 che si aggiungono al Thor da 1200 watt sveato in passato, posizionandosi in una fascia di prezzo inferiore. ROG Strix 650 e 750 watt sono basati su una piattaforma Seasonic Focus modificata con certificazione 80 Plus Gold.

Modificata perché Asus ha adottato un PCB di dimensioni più ampie, in virtù di un heatsink più voluminosi che consentono alle unità di mantenere una bassa rumorosità. Questo permette alla ventola – con doppio cuscinetto a sfera come il Thor da 1200 watt – di operare con un profilo più rilassato. Ventola assiale, che Asus ha “riciclato” dal mondo delle schede video.

Le ventole con doppio cuscinetto a sfera possono lavorare in condizioni meno favorevoli rispetto a quelle con cuscinetti fluidodinamici – più silenziose – e probabilmente sono state scelte da Asus per questa caratteristica. Tra l’altro, come vedete in foto, una particolarità di questi alimentatori è il logo magnetico staccabile che si può posizionare in qualsiasi parte dell’alimentatore, per essere visibile all’interno di qualsiasi build.

I due ROG Strix arrivano sul mercato con 10 anni di garanzia, ma al momento non sono stati comunicati i prezzi.