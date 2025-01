ASUS svela nuovi monitor al CES 2025, ce n'è per tutti i gusti

ASUS ha presentato in anteprima al CES 2025 una nuova gamma di monitor per gaming, lavoro e intrattenimento. Tra i modelli più interessanti spiccano il monitor da gaming ROG Strix XG32UCG, i versatili ASUS ZenScreen e gli avanzati display ProArt.

Questi nuovi monitor rappresentano un importante passo avanti nella tecnologia di visualizzazione, offrendo prestazioni e funzionalità all'avanguardia per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati in diversi ambiti.

Il ROG Strix XG32UCG è progettato per i gamer più esigenti e presenta un pannello Fast IPS 4K da 31,5 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 160Hz in modalità 4K e fino a 320Hz in Full HD. Supporta le tecnologie FreeSync Premium e G-SYNC per eliminare tearing e stuttering. Inoltre, include funzionalità AI come Dynamic Crosshair e Shadow Boost e dispone di porte DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB-C.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Anche la serie ZenScreen si arricchisce con tre nuovi modelli pensati per soddisfare esigenze diverse. Il modello ZenScreen Smart MS32UC offre un display IPS UHD da 31,5 pollici con copertura DCI-P3 al 98%, integrazione con Google TV e funzioni AI, altoparlanti Harman Kardon da 5W, supporto HDR e una connettività avanzata. Il modello ZenScreen MB27ACF è dotato di un pannello IPS QHD da 27 pollici con una frequenza di aggiornamento di 100Hz, un design sottile e leggero (spesso 5,4 mm e con peso inferiore a 3 kg), un supporto ergonomico regolabile e un sistema audio 2.1 canali con subwoofer. Infine, il modello ZenScreen MB169CK si presenta come un monitor portatile IPS FHD da 15,6 pollici, con supporto rimovibile a 360°, porte USB-C e mini HDMI, e regolazioni disponibili tramite ASUS Display Widget Center.

La serie ProArt, invece, introduce nuovi modelli ad alta risoluzione ideali per i professionisti della creatività. Il ProArt Display 6K PA32QCV dispone di un pannello 6K da 32 pollici con una densità di 216 PPI, copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3 e 100% sRGB, tecnologia LuxPixel che simula l'effetto della carta e calibrazione di fabbrica certificata Calman Verified. I modelli ProArt Display PA32UCE e PA27UCGE, invece, sono monitor HDR 4K rispettivamente da 32 e 27 pollici, con copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3, Delta E inferiore a 1 e un colorimetro integrato per la calibrazione automatica. Il modello PA27UCGE offre inoltre un refresh rate fino a 160Hz.

Insomma, con questa nuova gamma di monitor, ASUS punta a consolidare la propria posizione di leader nel settore, offrendo soluzioni all'avanguardia per diverse categorie di utenti, dai gamer ai creativi professionisti.