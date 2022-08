In occasione della Gamescom 2022, Asus ROG ha annunciato diverse novità relative alle proprie linee di prodotti, tra cui anche nuovi monitor decisamente interessanti: la lineup vede infatti il debutto dei primi monitor OLED della società, affiancati da altri modelli con pannello Fast IPS che vanno a rinfrescare l’attuale offerta. Purtroppo i nuovi OLED hanno ancora un polliciaggio parecchio elevato e, almeno per ora, non hanno variante da 38″ o 32″, ma sulla carta sono tra le migliori soluzioni dedicate ai videogiocatori presenti sul mercato.

Si chiamano ROG Swift OLED PG42UQ e PG48UQ e arriveranno in tagli da 42″ e 48″, con risoluzione 4K e frequenza d’aggiornamento di 138Hz (overcloccata), un tempo di risposta di soli 0,1ms GTG, una copertura DCI-P3 del 98% e un deltaE < 2. Grazie alla tecnologia OLED, oltre a un’ottima fedeltà cromatica a tutti i livelli di luminosità, i nuovi ROG Swift OLED offrono anche un contrasto elevatissimo (1.500.000 : 1) e riescono a rappresentare anche le sfumature più scure del nero. Entrambi i monitor sono certificati HDR 10 e supportano immagini 10 bit.

I nuovi monitor ROG Swift OLED sono dotati di un dissipatore di calore più grande, che garantisce temperature operative fino all’8% inferiori, aumentando sia le prestazioni che la longevità del pannello OLED. Lo schermo poi non ha il classico rivestimento lucido, bensì uno anti riflesso con micro-texture che elimina qualsiasi distrazione, inoltre una speciale funzionalità (che può essere disattivata) mantiene uniforme la luminosità, così da offrire sempre un’esperienza visiva soddisfacente.

I monitor sono ovviamente progettati per i videogiocatori che non cercano compromessi, come testimoniano la presenza del supporto a Nvidia G-Sync, esclusivo per i giocatori PC, e delle due HDMI 2.1 a cui poter collegare PS5 e Xbox Series X e giocare in 4K @ 120Hz. In aggiunta la connettività offre una DisplayPort 1.4 (specifica proprio per il collegamento del PC), due HDMI 2.0, un hub USB con quattro USB 3.2 Gen1 tipo A e uno speciale trepiede, posto sopra, a cui è possibile collegare diversi accessori. Il comparto audio è infine affidato a due speaker frontali da 10 watt e un woofer da 15 watt certificati Harman Kardon, per poter godere di un’esperienza superiore anche con gli speaker integrati.

ROG Swift OLED PG42UQ e PG48UQ non sono certo facili da posizionare, dato che il primo misura 932 x 255 x 611 mm e il secondo 1068 x 266 x 686 mm, in entrambi i casi base compresa. In questo senso, il supporto al montaggio VESA aiuta certamente a liberare spazio, consentendo di installare il monitor a parete. Allo stato attuale non ci sono dettagli precisi su disponibilità e prezzi dei due monitor OLED, anche se è facile immagine che costeranno parecchio, viste le loro caratteristiche.

Oltre ai nuovi ROG Swift OLED, Asus ha presentato anche i modelli ROG Swift PG27UQR, Strix XG32UQ e XG32AQ. Il ROG Swift PG27UQR è un 4K 27″ con pannello Fast IPS che garantisce un tempo di risposta di 1ms GTG, offre una frequenza d’aggiornamento di 160Hz, compatibilità G-Sync, certificazione DisplayHDR 600 e copertura DCI-P3 del 95%. Per la connettività troviamo una DisplayPort 1.4, due HDMI 2.1, un hub USB e un jack da 3.5mm per collegare gli auricolari.

Lo Strix XG32UQ offre invece una diagonale da 32″ con risoluzione 4K, pannello Fast IPS, certificazione DisplayHDR 600, frequenza d’aggiornamento di 160Hz, connettività HDMI 2.1 e copertura DCI-P3 96%. Il modello Strix XG32AQ offre caratteristiche simili, limitando però la risoluzione al QHD e portano la frequenza d’aggiornamento a 175Hz, con una copertura DCI-P3 del 95%.