Asus X570, tutte le schede madre e i prezzi di listino

Asus ha annunciato la gamma di schede madre X570 per i nuovi Ryzen 3000 e i prezzi di listino dei vari modelli.

Asus ha annunciato la nuova lineup di schede madre X570 per i nuovi Ryzen 3000, la lineup include le ormai classiche schede ROG, ROG Strix, Prime, Pro e TUF.

Partendo dal gradino più alto della nuova linea di motherboard X570 possiamo trovare la ROG Crosshair VIII Formula, pensata appositamente per sistemi di raffreddamento a liquido e la sua sorellina Crosshair VIII Hero che presenta la medesima circuiteria ma non ricerca build particolari.

Asus ROG Crosshair VIII Hero

Per chi fosse un fanatico dell’overclock ma anche delle piccole dimensioni c’è il formato Mini-DTX della Crosshair VIII Impact, una scheda compatta ma dall’ottimo comparto VRM.

Tutta la gamma Crosshair presenta un PCB ad otto strati ed il comparto di alimentazione nelle due schede ATX è composto da un controller ASP1405I che gestisce 7+1 fasi di alimentazione e ben 16 mosfet IR3555 da 60A.

A questo si affianca il nuovo design Active Chipset Heatsink che presenta una ventola Custom Delta Superfluo che dovrebbe migliorare la temperatura dei VRM concentrando il flusso d’aria verso il dissipatore.

La tecnologia OptiMem III, infine, è dedicata all’overclock delle RAM, garantendo frequenze fino a 4800 MHz+ aiutando anche a ridurre latenze e tensioni.

Asus ROG Strix X570F Gaming.

Scendendo leggermente possiamo trovare la serie Strix pensata per i gamer che vogliono comunque una scheda madre dall’estetica accattivante ma a cui interessano meno le feature da overclocker vero e proprio.

Per questa piattaforma sono state presentate due schede madre ATX, ovvero la ROG Strix x570-E e la X570-F Gaming ed una Mini-ITX pensata per i sistemi più compatti, la Strix X570-I.

La differenza principale tra le due schede madre ATX risiede nella circuiteria, completamente differente tra i due modelli. La ROG Strix x570-E presenta il medesimo controller ASP1405I che gestisce 6+2 fasi di alimentazione e ben 12 mosfet IR3555 per il processore in sé e 4 IR3553 da 40A mentre la sua sorellina minore monta un controller ASP1106 che gestisce 4+2 fasi di alimentazione e 14 mosfet SIC639 da 50A.

Tutti i modelli ROG integrano la tecnologia audio Superme FX e DTS Sound Unbound per offrire, secondo l’azienda, un’esperienza di gioco immersiva e completa.

Asus Prime X570 Pro.

La linea Prime, con la sua Prime X570 Pro è pensata per coprire una fascia più economica, bilanciando prestazioni ed estetica. La scheda presenta tutte le funzionalità di base, presentando un design sobrio e più adatto a build di chi non vuole dare troppo nell’occhio, mentre la scheda madre Pro WS X570-ACE valorizza il potenziale dal punto di vista workstation dei nuovi processori, aggiungendo il supporto alle memorie ECC.

Per concludere, la linea TUF che va a garantire la massima affidabilità e tutte le caratteristiche essenziali. Disponibile in due varianti (con e senza Wi-Fi integrato) la TUF Gaming X570 Plus combina una circuiteria di tutto rispetto e condensatori che garantiscono una sopportazione del calore del 20% superiore rispetto alle soluzioni standard.

È possibile utilizzare ben tre connettori ibridi per le ventole ed un connettore dedicato per l’AIO. La porta Gigabit Ethernet è inoltre assistita da TUF LANGuard per proteggerla da fulmini ed elettricità statica.

Le schede madri ROG Crosshair VIII Formula, Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) e ROG Crosshair VIII Hero sono disponibili al prezzo consigliato rispettivamente di 711 euro, 529 euro, 507 euro.

Le schede ROG Strix X570-E Gaming, X570-F Gaming, X570-I Gaming, ASUS TUF Gaming X570-Plus (WI-FI) e TUF Gaming X570-Plus sono disponibili al prezzo consigliato rispettivamente di 391 euro, 347 euro, 268 euro e 254 euro.

Le schede ASUS Prime X570-Pro, Prime X570-P e Pro WS X570-ACE sono disponibili al prezzo consigliato rispettivamente di 319 euro, 225 euro e 363 euro.

Fino all’8 settembre acquistando una scheda madre ROG, ROG STRIX e TUF GAMING della serie AMD X570 presso partner selezionati sarà possibile ottenere un bonus del valore di 50 euro spendibile sul sito gamesplanet.com.