AverMedia DualCam PW313D | Recensione

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, smart working e didattica a distanza stanno diventando sempre più diffuse nella nostra vita, obbligandoci ad acquistare o comunque valutare prodotti tecnologici che ci possano aiutare nel lavoro o studio quotidiano. Un esempio concreto è l’AverMedia DualCam PW313D, una webcam perfettamente adatta per videoconferenze lavorative, ma anche per la DAD.

Il suo vantaggio principale è dato dal fatto che dispone – come suggerisce il nome – di due camere indipendenti, utili per inquadrare due persone differenti o eventualmente mostrare azioni specifiche mentre si parla. Nel corso delle ultime settimane abbiamo approfondito la periferica per diverso tempo e siamo ora pronti a raccontarvi ciò che ne pensiamo, anticipandovi di essere rimasti piuttosto convinti dalla qualità, ma dubbiosi nei confronti di un prezzo leggermente sopra la media.

AverMedia DualCam PW313D, come è fatta

L’AverMedia DualCam PW313D è una webcam con doppia fotocamera, interamente realizzata in plastica e di colore nero. Le sue dimensioni sono 50 x 150 x 55 mm, che possono diventare maggiori in altezza se installato il comodo treppiedi presente nella confezione. L’estetica è standard, senza infamia e senza lode, anche per via delle dimensioni leggermente generose dovute alla presenza di due camere: quella sinistra CMOS da 2 MP a 1920 x 1080 per 30 FPS e con un FOV 71°(D), 63°(H), 38°(V) e quella a destra CMOS da 5 MP a 2592 x 1944 per 30 FPS e con un FOV 76°(D), 67°(H), 52°(V).

Tutte e due le camere possono essere ruotate (e occultate grazie a una mascherina per la privacy), in particolare quella di destra con rotazione verso l’alto di 90° e verso il basso di -15° e quella di sinistra con rotazione all’indietro di 195° e in avanti di -75°. Entrambe le camere presentano un microfono omnidirezionale con riduzione del rumore attivo e un led blu sotto la scocca che ne segnala il funzionamento.

L’AverMedia DualCam PW313D può essere anche posizionata su un qualsiasi tipo di monitor grazie al comodo piedistallo di gomma inclinabile, collegabile facilmente al PC attraverso un cavo USB 2.0 lungo circa un 1.5 metri.

Esperienza d’uso

Abbiamo utilizzato L’AverMedia DualCam PW313D per circa un paio di settimane, sfruttandola soprattutto nell’ambiente lavorativo per videoconferenze o per semplici chiamate tramite Skype o Meet. Il risultato ci ha convinto, grazie anche alla qualità delle due camere, usufruibili in maniera indipendente, intercambiabili a seconda della situazione e con auto focus integrato.

La possibilità di poter ruotare le camere è il vero plus di questa webcam: immaginate di dover parlare in due o, banalmente, di dover mostrare qualcosa mentre parlate, con questa webcam avete la possibilità di fare entrambe le cose in contemporanea e con una qualità di buon livello. Chiaramente non siete costretti a utilizzarle entrambe, le camere – come sottolineato – funzionano in maniera indipendente e possono essere eventualmente spente o “nascoste” con un otturatore.

In caso di mancanza di un microfono, inoltre, potete sfruttare gli stessi presenti nelle parti laterali delle due camere, omnidirezionali, utili nel caso non abbiate un microfono ma che catturano la voce in maniera leggermente bassa, anche se l’intelligenza artificiale fa un ottimo lavoro per quanto concerne la riduzione del rumore di fondo. Per quello che fanno vanno più che bene, ma in queste condizioni sono sempre consigliabili dei microfono esterni di maggior qualità.

Al di là dei vari siti o applicazioni per le chiamate, questa DualCam di AverMedia da il meglio di se attraverso l’applicazione gratuita CamEngine V4, scaricabile dal sito ufficiale e necessaria per il funzionamento completo della periferica. L’applicazione permette di modificare una serie di impostazioni della webcam, dalle classiche condizioni di illuminazione, contrasto, fino a filtri particolari da sfruttare a proprio piacimento.

CamEngine V4 è stata impostata per far adoperare in maniera suddivisa le due camere della webcam, ciò significa che è possibile impostare caratteristiche diverse per entrambe le fotocamere, a seconda di come le sfruttiamo. Possiamo anche creare dei profili per lo streaming o per videoconferenze, pre-impostandole e utilizzando per quando ci servono. In generale l’applicazione convince, sia per comodità sia per completezza.

Conclusioni

L’AverMedia DualCam PW313D è un’ottima webcam da utilizzare in ambiti lavorativi o di studio, perfettamente adatta a un momento complicato come questo della pandemia che stiamo vivendo attualmente ma altresì interessante per la sua varietà di utilizzi quotidiani. Le qualità ci sono e anche il software svolge il suo compito in maniera egregia, dimostrando una certa stabilità ed equilibrio nel suo utilizzo. A discapito di un prezzo leggermente sopra la media (159,99 euro), AverMedia ha confezionato un prodotto ben più che soddisfacente.