Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che vi offra un’esperienza immersiva, prestazioni elevate e una qualità visiva al top, allora il BenQ MOBIUZ EX2710U potrebbe essere ciò che fa per voi. Attualmente in offerta su Amazon a 400,77€ invece di 699€, questo monitor da 27 pollici rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di videogiochi. Con una risoluzione 4K UHD (3840x2160), un pannello IPS, una frequenza di aggiornamento a 144Hz e un tempo di risposta di 1ms, offre un gameplay ultra fluido e dettagliato, anche grazie alla compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro.

BenQ MOBIUZ EX2710U, chi dovrebbe acquistarlo?

Ma ciò che distingue davvero questo modello è l’ottimizzazione dell’immagine. BenQ ha integrato tecnologie come HDRi, Light Tuner e Black eQualizer, che regolano dinamicamente la luminosità, il contrasto e i dettagli nelle zone scure o luminose, permettendovi di godere di un’esperienza visiva calibrata e adattiva, fondamentale per giochi competitivi e scene ricche di dettagli. In più, il supporto all’HDR600 garantisce un’eccezionale profondità dei colori e una resa luminosa superiore alla media.

Il comparto audio non è da meno: il BenQ MOBIUZ EX2710U dispone di altoparlanti 2.1 con tecnologia Bongiovi DPS e sistema audio treVolo, con cinque modalità sonore personalizzabili. In aggiunta, il microfono integrato con intelligenza artificiale riduce in modo intelligente i rumori ambientali, filtrando ad esempio il suono della tastiera o altri disturbi, per comunicazioni chiare e senza distrazioni durante le sessioni di gioco online.

Infine, la praticità e la versatilità d’uso lo rendono adatto a ogni tipo di setup: supporta HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, ideale per sfruttare appieno i 4K a 120Hz su PS5 o Xbox Series X. Il design ergonomico con regolazione in altezza e inclinazione, il navigatore a cinque direzioni e le tecnologie Eye-Care completano un monitor che va ben oltre le aspettative. Se volete portare il vostro gaming a un nuovo livello, questa offerta merita senza dubbio la vostra attenzione.

Vedi offerta su Amazon