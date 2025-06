Se siete alla ricerca di un notebook da gaming potente ma non volete spendere una fortuna, l’ultima offerta di MediaWorld potrebbe davvero fare al caso vostro. In esclusiva per i clienti MW Club, è infatti possibile acquistare l’ASUS FX507ZI4-LP031W a soli 982€, un prezzo eccezionale se si considera l’hardware di cui è dotato. Si tratta di una promozione senza precedenti, pensata per offrire prestazioni di alto livello a un costo accessibile.

ASUS FX507ZI4-LP031W, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo notebook si distingue soprattutto per la presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, una delle GPU più apprezzate dai gamer e dai creator per la sua capacità di gestire giochi di ultima generazione e applicazioni grafiche complesse. La RTX 4070 consente di ottenere frame rate elevati, ray tracing fluido e supporto all'intelligenza artificiale per ottimizzare le performance in tempo reale.

A supportare il comparto grafico c’è un processore altrettanto potente: l’Intel Core i7-12700H, una CPU di fascia alta progettata per offrire il massimo in ambito multitasking, gaming e produttività. Con questa combinazione di componenti, avrete tra le mani un dispositivo in grado di reggere anche i carichi di lavoro più pesanti, garantendo fluidità e reattività in ogni situazione.

Se fate parte del MW Club, questa è un’opportunità da cogliere al volo. Offerte simili, con hardware di questo livello a meno di 1000€, sono rarissime sul mercato. Che vogliate migliorare la vostra esperienza di gioco, lavorare con software esigenti o semplicemente investire in un notebook duraturo, l’ASUS FX507ZI4-LP031W rappresenta una delle scelte più intelligenti che possiate fare oggi.

