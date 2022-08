Ci separano poche settimane al lancio dei nuovi processori Ryzen serie 7000 e delle relative schede madri basate sui chipset X670E e X670-P. Recentemente, AMD ha tenuto un evento al quale hanno partecipato alcuni tra i maggiori produttori di motherboard, come ASUS, ASRock, Biostar, Gigabyte e MSI. Proprio un paio di prodotti di quest’ultima sono già comparsi presso alcuni rivenditori online, dandoci la possibilità di farci un’idea del loro costo.

Nello specifico, si tratta dei modelli MSI MPG X670E Carbon Wi-Fi e MSI Pro X670-P Wi-Fi, apparsi presso AED Gaming, oltre altri tre rivenditori italiani, i quali presentano prezzi simili. In base a questi ultimi, per portarsi a casa la MSI MPG X670E Carbon sarà necessario sborsare circa 630 euro, mentre per la MSI Pro X670-P Wi-Fi “basteranno” circa 420 euro. Si tratta di prezzi piuttosto sostenuti, in quanto parliamo di motherboard di fascia alta indirizzate ai videogiocatori (Carbon) e Pro (creatori di contenuti). Entrambe presentano i dissipatori M.2 Shield Frozr per SSD di nuova generazione basati sull’interfaccia PCI Express 5.0, quattro slot, quattro slot DIMM DDR5, connettore Ethernet 2.5GbE e adattatore Wi-Fi 6E.

Photo Credit: Future

Photo Credit: MSI

Ricordiamo che i processori Ryzen serie 7000, nome in codice “Raphael“, saranno realizzati sul nodo di processo a 5nm di TSMC, nonché basati sull’architettura Zen 4 che introdurrà diversi miglioramenti, tra cui un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2.

Nella giornata di oggi, vi abbiamo anche riportato che AMD ha annunciato, tramite un comunicato stampa, che il suo evento dedicato alla presentazione dei nuovi processori Ryzen 7000, chiamato “together we advance _PCs” si terrà il prossimo 30 agosto all’una di notte in Italia e vedrà la partecipazione del CEO dell’azienda, Lisa Su, e del CTO Mark Papermaster, oltre a vari altri dirigenti. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.