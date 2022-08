Tramite un comunicato stampa, AMD ha finalmente annunciato ufficialmente la data e l’ora della presentazione inerente alla nuova linea di processori Ryzen 7000, che nel corso degli ultimi giorni sono stato oggetti di vari leak e rumor. L’evento, che si terrà il prossimo 29 agosto a partire dalle ore 7pm ET (equivalenti alle ore 1:00 del 30 agosto in Italia), vedrà la partecipazione del CEO dell’azienda, Lisa Su, e del CTO Mark Papermaster, oltre a vari altri dirigenti.

La trasmissione in live streaming è stata ribattezzata “together we advance_PCs” dal dipartimento marketing della società e richiama il motto “together we advance_” che è stato impiegato anche per altri settori, come “_automotive”, “_AI”, “_data center”, “_entertainment”, “_supercomputer” e “_gaming”. In realtà, nell’annuncio, AMD non fa un chiaro riferimento alle CPU Ryzen 7000, ma piuttosto alle ultime novità relative all’architettura “Zen 4“, con un focus sui progressi tecnici, oltre al socket AM5, DDR5 e PCIe 5.0. Recentemente, l’azienda ha già tenuto un evento inerente alle schede madri equipaggiate con i chipset X670 e X670E, al quale hanno partecipato partner importanti come ASUS, ASRock, Biostar, Gigabyte e MSI.

Photo Credit: AMD

Ricordiamo che i processori Ryzen serie 7000, nome in codice “Raphael“, saranno realizzati sul nodo di processo a 5nm di TSMC, nonché basati sull’architettura Zen 4 che introdurrà diversi miglioramenti, tra cui un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2.

Secondo recenti indiscrezioni provenienti da Wccftech, AMD avrebbe deciso di spostare il lancio dei nuovi processori Ryzen 7000 dal 15 al 27 settembre, ovvero lo stesso giorno scelto da Intel per la presentazione delle CPU Raptor Lake di 13° generazione. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.