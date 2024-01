Ayaneo Retro PC AM01, il mini computer che sembra un vecchio Macintosh | Test & Recensione

Ayaneo è riconosciuta, quantomeno dalla nicchia di appassionati, per le sue console portatili. Ultimamente il brand cinese ha abbracciato la cultura del retrogaming, creando console e prodotti che possano ricordare, in qualche modo, le vecchie glorie del mondo videoludico.

Ayaneo ha scelto questa strada ma, a dirla tutta, si tratta unicamente di una scelta di comunicazione aziendale che non si riflette nel modo in cui sono progettati i suoi prodotti dal punto di vista tecnico.

Quello che sto cercando di dire è che usa le piattaforme hardware oggi disponibili, così come le utilizzando altri brand, senza inserire all’interno dei prodotti modifiche o caratteristiche speciali che le rendano maggiormente idonee per il retrogaming. L’unico avvicinamento al vecchio mondo dei videogiochi è estetico, con l’uso di colori, nomi e sfondi di Windows ad hoc.

Non voglio, tuttavia, puntare troppo il dito contro questa scelta, anzi potrebbe anche essere considerata un’ottima scelta dato che le piattaforme analoghe, oggi disponibili, offrono prestazioni limitate che permettono di giocare ai titoli moderni solo a risoluzioni, e impostazioni, qualitativamente basse, mentre se vengono sfruttati con degli emulatori per fruire dei vecchi giochi, questi si possono godere al meglio delle loro possibilità.

Lo stesso approccio è stato mantenuto per la creazione di Ayaneo Retro PC AM01, un mini PC che perde la parole “gaming” all’interno del nome e mantiene solo “Retro”, declinandolo in un’estetica che ricorda un vecchissimo Macintosh.

Dettagli a parte, andiamo a vedere come è fatto questo Mini PC che ha tutta l’aria di voler conquistare il cuore di chi è alla ricerca di un computer compatto, differente da tutti gli altri.

Come è fatto

Anche in questo caso Ayaneo ha puntato unicamente sul fattore estetico, infatti AM01 è un normale Mini PC, come ce ne sono tanti oggi, con la differenza che esteticamente ricorda un vecchio Macintosh.

A partire dal colore bianco sporco alla modellazione della scocca superiore, la quale ricorda proprio un Mac, con il suo schermo integrato, il lettore di dischi e il logo arcobaleno. Quest'ultimo, inoltre, può essere sostituito liberamente con altri tre loghi inclusi nella confezione, sempre realizzati nel medesimo stile.

Estetica a parte, tecnicamente è modernissimo. Davanti c’è una porta USB-C e un cavo jack audio, dietro troviamo la porta Ethernet Gigabit, quattro porte USB (di cui tre sono 3.2 Gen. 2), un cavo HDMI e uno Display Port. L’alimentazione, infine è esterna.

Specifiche tecniche

È disponibile in due versioni, entrambe basate su piattaforma AMD Ryzen. Quella che ho potuto testare, era dotata di un Ryzen 7 5700U e 32 GB di memoria DDR4, con un SSD M.2 da 1 Terabyte.

Potrete configurare RAM e SSD a piacimento fino ai tagli supportati dalla piattaforma AMD. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e Windows 11 Home Edition preinstallato, con uno sfondo “retrò” personalizzato.

È disponibile, inoltre, una versione con CPU più vecchia, un Ryzen 3 3200U, affiancato a dotazioni di RAM e SSD minori, e con Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2.

All’interno della confezione è presente anche il necessario per aprire il Mini PC e installare un SSD da 2.5”, nel caso in cui ne abbiate la necessità. Purtroppo però il connettore è posizionato al di sotto della motherboard, quindi dovrete togliere molte viti, disinstallare la ventola e anche il dissipatore.

Niente di impossibile se avete dimestichezza con i computer, più complicato se non ne avete mai aperto uno.

Il software installato

Windows 11 è preinstallato, e troverete anche Ayaneo Space, il launcher di Ayaneo già presente su tutte le console portatili dell'azienda, che permette non solo di raggruppare tutti i videogiochi di vari launcher in un unico posto, ma permette anche di modificare velocemente le impostazioni hardware del sistema, come ad esempio il consumo massimo dell’APU, che in questo caso, non essendo una console portatile, possiamo mettere al massimo senza troppi problemi.

Esperienza d’uso

Come detto, nonostante l’estetica, Ayaneo Retro PC AM01 è un normale mini PC, basato su una piattaforma hardware che permette, almeno il modello che abbiamo provato, di gestire attività di ufficio senza particolari problemi, mentre per quanto riguarda i videogiochi è necessario fare delle valutazioni più approfondite.

Secondo il mio parere è un peccato che Ayaneo non abbia dotato questo Mini PC, almeno dal punto di vista software, di qualcosa in più che ne giustificasse l’acquisto.

Considerando l’anima gaming del marchio, avrebbe potuto installare di default degli emulatori (senza ROM), aiutando così i meno esperti ad entrare nel mondo del retrogaming senza doversi studiare il modo in cui installare, e gestire, i vari emulatori.

La piattaforma hardware offerta dall' Ayaneo Retro PC AM01, a oggi è più che idonea per un uso con applicazioni da ufficio e a fruizione di internet. Nel dettaglio qualsiasi applicazione web, pacchetto office, posta elettronica e altre applicazioni non troppo impegnative, gireranno senza problema alcuno.

Certo è possibile fare anche qualcosa di più, ma tenendo a mente le prestazioni da computer portatile di fascia medio, medio bassa.

Per quanto riguarda i videogiochi, farete girare alla grande tutti principali emulatori con giochi più o meno vecchi, mentre con i videogiochi moderni sarete limitati a quello che offrono oggi le console portatili, quindi perlopiù risoluzione 720p e dettagli qualitativi bassi.

Verdetto

Ayaneo Retro PC AM01 è acquistabile tramite Indiegogo a prezzi niente male, allineati o in vari casi anche inferiori a modelli identici quanto a dotazione hardware. La differenza rispetto ad altri Mini PC che offrono le stesse caratteristiche sta nella personalizzazione Retro, che rende AM01 un prodotto per appassionati, o anche per chi vuole un Mini PC diverso dal solito.

Se state cercando un Mini PC, e vi piace il look di questo Ayaneo, non c’è motivo per cui non acquistarlo. Lo trovate a questo link. Sappiate ovviamente che le prestazioni sono tuttavia limitate e che non può sostituire un classico PC moderno.