Chrome introduce funzioni IA per rendere la navigazione sempre più facile

Google Chrome ha introdotto recentemente tre nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale generativa, promettendo ulteriori innovazioni nel corso dell'anno. Un focus specifico è stato posto sull'integrazione di Gemini, mirando a rendere l'esperienza utente sempre più fluida e intuitiva.

In un'intervista rilasciata ieri, Adriana Porter Felt, direttore ingegneristico di Chrome, ha condiviso alcuni spunti sul processo di sviluppo di queste funzionalità IA. La visione alla base delle novità è chiarire come "poter rendere azioni quotidiane come l'utilizzo di schede, la ricerca, la scrittura in form e la lettura di pagine web, più semplici e veloci per l'utente", attingendo a idee provenienti da tutto il team di Chrome.

Nonostante le recenti integrazioni, attività come la ricerca e la lettura di pagine web non sono ancora state pienamente ottimizzate. Si prevede, infatti, che le future funzionalità possano offrire, per esempio, sommari di articoli o un'integrazione più profonda con la ricerca SGE. Interessante, invece, notare che la barra degli indirizzi di Chrome ha già aggiunto un collegamento rapido a gemini.google.com attraverso il comando @Gemini.

Una delle novità di spicco è la funzione "Organize Similar Tabs" lanciata a gennaio, che facilita la gestione delle schede utilizzando emoji per categorizzare visivamente i raggruppamenti; in tal senso, un aspetto curato nei dettagli riguarda la scelta delle emoji per evitare risultati inappropriati o fuori contesto.

Per quanto riguarda la creazione di temi personalizzati, si è optato per non accettare prompt liberi, prediligendo invece menu a tendina con opzioni specifiche su soggetto, stile e umore per guidare verso risultati migliori e prevenire abusi del generatore di testo in immagine.

Infine, la funzionalità "Help me write" dimostra la capacità di adattarsi al contesto della pagina web in cui l'utente sta scrivendo, per offrire assistenza mirata a seconda che si stia scrivendo una recensione di un ristorante o compilando un form.