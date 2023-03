L’AMD Ryzen 9 7950X3D ha portato una ventata d’aria fresca nel mondo delle CPU, rubando il titolo di miglior CPU gaming al Core i9-13900K. Il nuovo processore AMD con 3D V-Cache non è però solo per videogiocare: 16 core e 32 thread, insieme a una frequenza massima di 5,7GHz, 128MB di cache L3 e un TDP di 120 watt, più basso rispetto ai 170 watt del Ryzen 9 7950X “liscio”, lo rendono ideale anche per carichi di lavoro diversi e più impegnativi, come montaggio video, streaming e in generale creazione di contenuti, ma anche rendering e uso di software professionali.

In questo articolo vedremo una configurazione PC top di gamma con il nuovo Ryzen 9 7950X3D adatta a chi non bada a spese e vuole semplicemente il meglio della tecnologia. Una macchina del genere permette di gestire qualsiasi carico di lavoro e consente anche agli streamer di giocare e trasmettere le proprie partire da un’unico computer, senza la necessità (e la complessità) di un setup doppio. Vi ricordiamo inoltre che alcuni elementi come case, dissipatore e alimentatore possono essere sostituiti in base alle disponibilità e alle vostre preferenze, mentre sostituendo componenti chiave come processore o scheda video si avranno prestazioni differenti.

Del processore abbiamo già parlato e se volete approfondire, vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata. Ha un prezzo di listino di 799 Euro, ma è ancora difficile da trovare e spesso è disponibile a cifre molto più alte, anche intorno ai 1000 Euro. Se doveste avere difficoltà a reperirlo, una validissima alternativa anch’essa dotata di 3D V-Cache è il Ryzen 9 7900X3D, soluzione con 12 core / 24 thread e una frequenza massima di 5,6GHz, con un prezzo che dovrebbe assestarsi intorno ai 700 Euro.

Per ospitare i nuovi Ryzen è necessaria una scheda madre di nuova generazione, con socket AM5. Ci sono diverse soluzioni di fascia alta molto valide, noi abbiamo optato per una Gigabyte X670E Aorus Master, affidabile e decisamente “corazzata” per i diversi usi che si possono fare di una macchina come questa. Questa motherboard è equipaggiata con VRM da 105 Ampere a 16+2+2 fasi, dissipati da heatsink in alluminio con rivestimento NanoCarbon, due slot M.2 PCIe 5.0, altri due M.2 PCIe 4.0, uno slot PCIe 5.0 x16, un PCIe 4.0 x16 e un PCIe 3.0 x16. A completare una dotazione di tutto rispetto troviamo quattro USB 3.2 Gen1 tipo A, quattro USB 3.2 Gen2 tipo A, due USB tipo C (una 20G e una 10G con DisplayPort), due USB 2.0 tipo A, LAN 2,5G, uscita HDMI e DisplayPort, jack da 3,5mm per casse e microfono e uscita ottica.

La Gigabyte X670E Aorus Master permette di installare quattro moduli RAM DDR5-5200, ma grazie alla tecnologia AMD EXPO è possibile installare kit con frequenza fino a 6666MHz. Per questa configurazione abbiamo scelto un kit G.Skill Trident Z5 NEO DDR5-6000 CL32 da 32GB, adeguato per i diversi usi che si possono fare di questa configurazione.

Per l’archiviazione è necessario un SSD spazioso e veloce, capace di contenere una gran quantità di giochi e progetti e che non faccia da collo di bottiglia al resto del sistema. Sul mercato si iniziano a vedere i primi SSD PCIe 5.0, ma sono ancora difficili da reperire ed estremamente costosi: per questo motivo abbiamo scelto il Samsung 990 Pro in versione da 2TB, uno dei migliori SSD PCIe 4.0 capace di raggiungere velocità fino a 7450MB/s.

Ci sono diverse opzioni per il raffreddamento, ma visto che parliamo di una configurazione top di gamma, abbiamo scelto un dissipatore a liquido adeguato. il Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT è ottimo da questo punto di vista, capace di tenere sotto controllo le temperature del Ryzen 9 7950X3D anche nei carichi più impegnativi. Se volete un’alternativa più economica ma comunque valida, considerate invece il DeepCool LT720.

C’è poco di cui parlare in merito alla scheda video: in una configurazione top di gamma non può mancare una RTX 4090, top di gamma di casa NVDIA con prestazioni eccezionali e ideale per la creazione di contenuti anche a livello professionale, grazie ai suoi 24GB di memoria video. Una delle migliori custom è la MSI RTX 4090 SUPRIM X, con frequenze operative superiori a quelle di riferimento e un sistema di raffreddamento silenzioso ed efficace. Se volete risparmiare qualche centinaio di euro senza rinunciare alle prestazioni optate invece per questa PNY RTX 4090 XLR8.

Parlando invece di alimentatore, ci sono diversi modelli tra cui è possibile scegliere: con una configurazione del genere è fondamentale optare per qualcosa con un wattaggio elevato e, vista la presenza di una RTX 4090, con cavo 12vhpwr già incluso in confezione (così da non dover usare l’adattatore) e magari conforme alla specifica ATX 3.0. La prima opzione è l’MSI MPG A850G da 850 watt, certificato 80 PLUS Gold, conforme alla specifica ATX 3.0 e con cavo PCIe 5.0 12vhpwr per le GPU NVIDIA di nuova generazione. Un’altra opzione valida e molto interessante per quanto riguarda il cable management è il nuovo Corsair RM850x SHIFT, anch’esso ATX 3.0 e con cavo PCIe 5.0 in dotazione. Particolarità del nuovo alimentatore Corsair è la disposizione dei collegamenti, posti sul lato per favorire la gestione dei cavi durante l’assemblaggio.

Chiudiamo con lo chassis, la “casa” della nostra build. Qui ci sono molti fattori che influenzano la scelta, come le dimensioni, l’aspetto, la quantità di ventole che si possono installare e così via. Noi abbiamo scelto un NZXT H7 FLOW, capace di ospitare un radiatore da 360mm sia sopra che davanti (qui anche in configurazione push/pull), abbastanza ampio per la RTX 4090 e con un design moderno ed elegante. Il case offre, oltre a diversi filtri antipolvere, due USB 3.2 Gen1 tipo A, una USB 3.2 Gen2 tipo C e un jack combo da 3,5mm.