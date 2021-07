Cooler Master Orb X, la postazione da gaming futuristica che stavamo aspettando

Cooler Master ha annunciato Orb X GamePod, una workstation multiuso che ricorda un po’ la forma di un uovo e permette di immergersi completamente nel lavoro o nel gaming. Una elegante scrivania in uno spazio semichiuso è ospitata in una cupola simile ad una navicella motorizzata completamente automatizzata per una esperienza superiore.

Le capacità visive e audio elevano davvero l’immersione: il Orb X supporta fino a tre monitor da 27 pollici e gli altoparlanti surround sono alloggiati direttamente nella postazione di lavoro per creare un palcoscenico sonoro realistico e accurato anche senza cuffie.

Photo Credits: Cooler Master

Inoltre, una poltrona reclinabile ergonomica di nuova concezione fornisce un poggiatesta regolabile, supporto lombare e poggiapiedi per un comfort personalizzato. Orb X di Cooler Master è compatibile con diverse configurazioni di PC e monitor, con la possibilità di configurare anche una console per le funzionalità di gioco.

Le caratteristiche principali di questa incredibile workstation sono:

L’ambiente semichiuso crea uno spazio privato in cui isolarsi e non distrarsi;

in cui isolarsi e non distrarsi; La cupola della navicella è automatica . Con un solo tocco si attiva la cupola per poter entrare con facilità;

. Con un solo tocco si attiva la cupola per poter entrare con facilità; La sedia all’interno è ergonomica e regolabile , per poter passare ore nella workstation senza dolori;

, per poter passare ore nella workstation senza dolori; Orb X di Cooler Master supporta il montaggio di un singolo monitor da 49” o fino a tre monitor da 27”;

Il sistema audio immersivo 2.1 crea un’esperienza di audio spaziale straordinaria;

crea un’esperienza di audio spaziale straordinaria; Un vano nascosto con un vassoio scorrevole integrato per PC o console.

Photo Credits: Cooler Master

Guardando questo prodotto sembra di essere stati catapultati in un mondo futuristico in cui si vive all’interno di queste navicelle rotonde. Ovviamente, oltre all’ergonomia, alla privacy e alla comodità, in pieno stile Cooler Master non possono non mancare i led RGB. In questo caso percorrono tutto il bordo della cupola e del resto della workstation, dando un tocco personalizzato all’elegante e minimale estetica.

Orb X offre un’esperienza immersiva senza paragoni, unendo il design futuristico all’artigianato e l’integrazione perfetta tra hardware e software.