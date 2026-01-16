Avatar di Ospite Core Lord #433 0
quindi alla fine sempre LCD rimane, solo che invece di partire dal bianco parte già dai tre colori
Ma costa tantissimo per avere sempre i problemi del local dimming? boh
interessante cmq la cosa dei colori più puri, soprattutto nelle scene luminose
aspetto che scendano di prezzo, per ora sui 65 pollici l'oled vince ancora
Possiamo parlare dei consumi?
