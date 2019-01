DisplayHDR True Black, la specifica VESA per OLED e microLED

La Video Electronics Standards Association (VESA) ha introdotto il nuovo standard DisplayHDR True Black, una variante del DisplayHDR annunciato lo scorso anno. “True Black” è stato ottimizzato per le tecnologie “emissive display”, tra cui i futuri schermi organic light emitting diode (OLED) e microLED.

DisplayHDR True Black copre livelli di nero profondi fino a 100 volte in più della specifica attuale, una gamma dinamica maggiore e un miglioramento di quattro volte nel tempo di salita (rise time) rispetto alla specifica DisplayHDR 1000.

Sugli schermi LCD quello che è considerato nero è in realtà una tonalità di grigio scuro, ovvero è il risultato di una leggera perdita di luce comune a questi display. VESA ha definito la nuova specifica DisplayHDR True Black con i display emissivi in mente per portare il livello di nero permesso fino a 0,0005 cd/m2 – il livello più basso misurabile dai colorimetri.

Per giocatori e cinefili che fruiscono dei contenuti in ambienti con illuminazione soffusa, gli schermi che aderiscono alla nuova specifica della VESA possono fornire un dettaglio delle ombre incredibilmente accurato e un aumento enorme della gamma dinamica – fino a 50 volte a seconda della condizione di luce.

La VESA ha inoltre annunciato l’aggiunta del nuovo livello prestazionale “500” agli standard DisplayHDR e DisplayHDR True Black per rispondere alla necessità di portatili sottili e leggeri con supporto HDR. Il nuovo livello 500 include local dimming e gli stessi requisiti di color gamut, livelli di nero e profondità di bit associati ai livelli 600 e 1000, con un calo “contenuto” della luminanza rispetto al livello 600. “Mentre il livello 500 è ottimizzato per schermi molto piccoli e ultrasottili, si applica a tutte le risoluzioni e dimensioni di schermo, incluse quelle usate nei monitor”.

Finora oltre 35 schermi di nove produttori diversi rispondono alla certificazione DisplayHDR e la VESA si aspetta un andamento simile anche in futuro, persino per gli OLED.