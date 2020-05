EK svela Reflection PC-O11D XL D5, piastra di distribuzione per case Lian LI O11D XL

EK Water Blocks, noto produttore sloveno, ha presentato la nuova piastra di distribuzione EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB, appositamente progettata per il case LIAN LI O11D XL. Questa unità di raffreddamento ad acqua, include un indicatore di flusso fisico che permette di monitorare la velocità della pompa.

La piastra di distribuzione include una potente ma silenziosa pompa D5 ed è stata progettata per essere montata sul vetro anteriore del case O11D XL; come se non bastasse, consente il posizionamento di un radiatore PE da 360mm nella parte superiore, e un modello XE da 360mm nella parte inferiore.

EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB è una soluzione completa composta da pompa, serbatoio e ingressi e uscite filettate da 1/4 di pollice, posizionate in modo ottimale per facilitare l’installazione dei tubi. Secondo l’azienda, questa piastra di distribuzione può raffreddare una CPU e ben due GPU.

La striscia LED D-RGB attraversa l’intera unità, mentre la cover in alluminio nero anodizzato elimina i riflessi indesiderati. La striscia LED indirizzabile contiene 28 LED digitali e si collega all’header 5V della scheda madre, inoltre è compatibile con i software MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK POLYCHROME SYNC, ASUS AURA SYNC e GIGABYTE RGB FUSION 2, per un’illuminazione coordinata.

EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB misura 215 x 68 x 472 mm (L x S x L), consuma 23W e assicura un flusso di 1500L/h. La piastra di distrubzione può essere preordinata direttamente sul sito di EKWB a un prezzo di circa 360 euro.