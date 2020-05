EVGA presenta la nuova serie Z490: soluzioni di alto livello per i nuovi prodotti Intel LGA1200

EVGA annuncia l’arrivo di due nuove motherboard, pensate per un mercato a medio/alto budget, con chipset Z490: parliamo di EVGA Z490 DARK e EVGA Z490 FTW WiFi.

Si tratta di due prodotti completi sotto ogni punto di vista, che non deludono le aspettative di un cliente che non vuole compromessi. La differenza principale che distingue queste nuove proposte risiede principalmente nelle caratteristiche tecniche, che rendono la EVGA Z490 DARK un modello più adatto a coloro i quali ricercano massime prestazioni e stabilità in overclock. La EVGA Z490 FTW WiFi è invece una scheda madre indicata per chi, pur non rinunciando ad un overclock anche di buon livello, è alla ricerca di un prodotto che potremmo definire “più convenzionale”, con funzionalità che includono la presenza di un’uscita DisplayPort 1.2 e una HDMI 1.4 in un formato ATX (a differenza della DARK che invece è in formato E-ATX).

EVGA Z490 DARK

Già da un primo sguardo, la scheda EVGA Z490 DARK si presenta massiccia, imponente. I 18 regolatori di tensione digitali per la gestione delle fasi e gli eleganti dissipatori passivi on-board di colore nero sono elementi che ingolosiscono gli utenti più smaliziati. Le prestazioni non possono che essere al top della categoria grazie alla possibilità di installare 64GB di RAM DDR4 da 4600MHz, ma ovviamente non sarà questo il limite per gli overclocker più preparati, che potranno contare sul supporto al triplo bios ed altre caratteristiche premium per raggiungere numeri e obiettivi ben più importanti. L’alta qualità del prodotto è testimoniata dalla sua composizione, ben 10 strati di PCB.

Scheda tecnica

Caratteristiche principali

EVGA Z490 FTW WiFi

EVGA Z490 FTW WiFi sarà probabilmente la soluzione più acquistata dai clienti EVGA che sceglieranno di adottare le nuove CPU Intel. A differenza della sorella maggiore, oltre a dimensioni più convenzionali, offre 2 slot PCIe x16 (contro i 3 della DARK), connettori 24 pin e 8 pin per l’alimentazione ausiliaria della CPU nella classica posizione verticale e, più in generale, un design meno “spinto”. Non bisogna però farsi trarre in inganno da ciò. Infatti, sono presenti 14 VRM in grado di garantire ottime prestazioni in overclock e, come nella DARK, sono presenti direttamente sulla motherboard strumenti quali pulsanti di accensione e reset, oltre che un display per il controllo delle temperature e il voltaggio della CPU. Non manca il supporto a 128GB di RAM DDR4 a 4400MH, inoltre come anticipato sono presenti porte HDMI e DisplayPort full-size: servono sempre quando meno te lo aspetti.

Scheda tecnica

Caratteristiche principali

A completare il pacchetto troviamo sulle nuove schede EVGA Z490 un BIOS con un interfaccia utente estremamente comprensibile e semplice da usare. Se ciò non fosse abbastanza, si potrà sempre utilizzare il software ELEET X1 Tuning Utility di EVGA: si tratta di una suite che il produttore ha pensato per poter gestire, in sicurezza e direttamente dal sistema operativo, tutti i parametri per l’overclock dei componenti e le funzioni che riguardano, ad esempio, l’illuminazione LED tramite gli Header ARGB integrati.

Non sono ancora presenti informazioni sulla data di commercializzazione o di pre-order, quindi non siamo possiamo ancora parlare di prezzi. Probabilmente, si tratterà di aspettare metà o fine mese di maggio, restate sulle nostre pagine per non perdere gli ultimi aggiornamenti.