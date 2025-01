Fa girare Windows 11 su Windows XP: l'imperdibile mission impossible del giorno

Un utente di Reddit ha creato una macchina virtuale con Windows 11 funzionante su Windows XP, creando un curioso contrasto tra passato e presente dei sistemi operativi Microsoft. L'esperimento è stato condiviso sul subreddit dedicato a Windows XP.

L'autore del progetto, WindowsVista64x, ha utilizzato un PC Dell Optiplex 7010 con processore Intel i5 3470 e scheda video Quadro K1200. Per far funzionare la macchina virtuale ha impiegato VirtualBox 5.2.44 con gli aggiornamenti dei certificati di XP, un'immagine ISO di Windows 11 e alcune modifiche per aggirare i controlli hardware di Windows 11. Il risultato sembra una finestra sul futuro incastonata nell'interfaccia classica di Windows XP.

Alla domanda sul motivo di questo esperimento, l'utente ha semplicemente risposto: "Perché no?". Nonostante avesse già Windows 11 installato su un'altra partizione dello stesso PC, ha voluto dimostrare cosa si può realizzare con la tecnologia, anche se non necessariamente utile.

Questo tipo di progetti "perché no" non sono nuovi nel mondo dell'informatica: un altro esempio è il backporting di migliaia di applicazioni da Windows 98 a Windows 95, realizzato in passato da un altro appassionato. Insomma, esperimenti come questi mostrano la continua evoluzione dei sistemi operativi e la creatività degli utenti nel combinare tecnologie di epoche diverse, creando interessanti contrasti visivi e funzionali.

Windows XP, rilasciato nel 2001, è considerato da molti come uno dei migliori sistemi operativi mai creati da Microsoft. La sua interfaccia user-friendly e la stabilità lo resero estremamente popolare, tanto che molti utenti furono riluttanti ad aggiornare anche anni dopo la fine del supporto ufficiale.