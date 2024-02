Finalmente HWInfo sarà visibile anche in gioco

Se siete abituati a usare HWInfo64, il noto software di monitoraggio del sistema che fornisce dati utili come la percentuale di utilizzo del processore e della memoria RAM e la temperatura della GPU, sarete felici di sapere che con l'ultima versione beta del software è stato introdotto il supporto per la visualizzazione delle metriche in overlay.

HWInfo fornisce dati relativi a ogni aspetto del sistema e ora consentirà di selezionare i parametri da visualizzare nell'interfaccia OSD anche mentre siete in gioco. Le funzionalità OSD di base, come il monitoraggio della temperatura o della velocità di clock sono già supportate da altre applicazioni, ma avere un quadro completo di altri valori che di norma richiedono l'uso di app specifiche come CPU-Z, GPU-Z o FRAPS, è davvero una bella novità.

Al momento l'aggiornamento è disponibile solo sulla versione beta del software, il che significa che dovremo attendere la release definitiva per utilizzarlo. Stando ai primi commenti degli utenti che hanno avuto modo di provarlo, l'interfaccia sembra ancora un po' goffa e presenta alcuni bug, tra cui dei rallentamenti evidenti quando si passa dalla modalità a finestra a quella a schermo intero. Del resto, essendo una versione di prova, è normale che ci sia ancora qualche difettuccio.

In aggiunta è giusto specificare che la versione gratuita di HWInfo avrà un OSD limitato a cinque parametri che, a nostro avviso, è più che sufficiente per tenere sotto controllo i parametri più importanti.