Non è solito trovare moduli di memoria RAM overlclockati ECC (Error Correction Code), ma le cose stanno per cambiare. G.Skill è infatti attualmente al lavoro su delle RDIMM (Registered DIMM) DDR5-6400 per workstation e server. Le nuove Zeta R5 debutteranno in concomitanza dei prossimi processori Intel Xeon W Sapphire Rapids e rappresentano il primo prodotto di questo tipo pensato per il segmento informatico professionale.

A fornire uno sguardo ravvicinato ai nuovi moduli G.Skill Zeta R5 ci pensa l’overclocker der8auer, che ci mostra un banco da una capacità totale di 128GB composto da 8 chip di memoria da 16GB ciascuno. Come indicato dalla sigla, questo è in grado di funzionare a una frequenza di 6400 MHz, con latenze CAS abbastanza ridotte di 32-39-39-102 e una tensione di 1,4V. Il supporto all’overclock le rende ovviamente compatibili con il profilo Intel XMP 3.0, che permette di configurare con un click il profilo più veloce e stabile. Trattandosi di un modello non ancora in commercio, i dettagli che riguardano la disponibilità e il prezzo rimangono ancora sconosciuti, anche se è più che probabile aspettarsi a breve un annuncio ufficiale da parte dell’azienda.

Fonte: der8auer

Nel frattempo, Intel starebbe pensando di sostituire i chipset Z690 e B660, lanciati ormai un anno fa con le CPU Alder Lake. Con l’uscita della serie Core non-K di tredicesima generazione Raptor Lake, Intel ha introdotto anche il nuovo chipset B760 per la fascia media. Le differenze principali tra le serie 600 e 700 riguardando principalmente il numero di linee PCI Express e il supporto a un maggior numero di porte USB. L’azienda avrebbe già comunicato il suo intento ai produttori di schede madri, chiedendo loro di utilizzare i nuovi chip. Nonostante non ci siano ancora notizie ufficiali sul sito dedicato alle notifiche sui prodotti, sembra che l’informazione sia affidabile e ben fondata: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.