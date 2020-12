Gigabyte, confermato l’arrivo di GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3060

A quanto pare, inavvertitamente Gigabyte ha confermato l’esistenza non solo di svariate RTX 3080 Ti da 20 GB, ma anche di alcune RTX 3060 da 12 GB. Le informazioni provengono da un nuovo elenco CEE, che presenta al suo interno tantissimi modelli. Al momento, ovviamente, le informazioni sono piuttosto scarse, ma i nomi dei vari prodotti sono più che sufficienti per farci un’idea delle loro caratteristiche.

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti 20GB

Gigabyte GeForce RTX 3060 12GB

Questa non è certo la prima volta che sentiamo parlare di queste schede. Infatti, proprio qualche giorno fa, anche ASUS ha accidentalmente svelato l’esistenza di diversi modelli. Ciò che rende interessanti questi prodotti è la loro possibilità di resistere maggiormente alla prova del tempo. Non è un segreto che le proposte NVIDIA offrano prestazioni decisamente elevate nei videogiochi moderni, ma è possibile che le richieste a livello di VRAM crescano nel corso dei prossimi mesi/anni, quindi 10GB su una scheda di fascia alta come la GeForce RTX 3080 potrebbero non essere più sufficienti.

Inoltre, diversi rumor precedenti indicavano che la RTX 3080 Ti potrebbe avere lo stesso numero di core (10.496 CUDA) della RTX 3090. Tuttavia, non sono ancora disponibili informazioni sulla configurazione della GPU della presunta RTX 3060, anche se si dice sarà disponibile nelle varianti da 6GB e 12GB.